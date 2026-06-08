MLB》「地表最強投手」連兩場無失分！遊騎兵4轟狂炸守護者

德葛隆今天主投6局沒有失分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰守護者的遊騎兵，靠著「地表最強投手」德葛隆（Jacob deGrom）6局優質好投，連續兩場比賽沒有掉分，再加上團隊狂炸4支全壘打，最終以10：0擊潰守護者，3連戰系列賽以2勝1敗拿下優勢。

德葛隆前兩局投球送出6上6下有好的開始，3局上半雖讓對手攻佔得點圈但仍順利解決，4局上再繳3上3下後，5上被接連敲安並投出保送迎來滿壘危機，所幸最後三振掉明星強打拉米瑞茲（José Ramírez）完美化解，並在第6局送出連3K畫下完美句點。

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德葛隆今天用87球投完6局，只被敲出3支安打沒有失分，送出6次三振與2保送，速球均速96.2英里（約154.8公里），比今年平均的97.2英里還掉了1英里，本場最快飆到97.5英里（約156.9公里），防禦率降至3.18。

除了投手端有精彩的表現外，遊騎兵打線也給予強大支援，團隊單場擊出多達16支安打，其中佛斯邱（Justin Foscue）、榮格（Josh Jung）、朗福德（Wyatt Langford）與赫爾曼（Michael Helman）都有轟出全壘打，此外杜蘭（Ezequiel Duran）還上演4安「鐵支」、柏格（Jake Burger）也有3支安打「猛打賞」的表現。

遊騎兵結束系列賽後休兵一天，接著要在客場迎戰皇家，派出36歲強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）對上科萊克（Stephen Kolek），而守護者隔天就要面對洋基，由陣中勝投王威廉斯（Gavin Williams）強碰沃倫（Will Warren）。

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