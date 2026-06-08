MLB》飆速159公里！復健賽5局6K無失分 老虎塞揚最快本週重返大聯盟

老虎塞揚王牌史庫柏爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）今天在小聯盟高階1A進行復健賽，主投5局無失分，更飆出6次三振，預計最快將於本週重返大聯盟。

連續兩年拿下美聯塞揚獎的史庫柏爾，在這個月傳出手肘出現游離體並動刀移除，雖然原先預計的恢復期要2至3個月，但最終只花了2週就開始傳接球，過去兩週投過2場模擬賽逐步提高投球數。

請繼續往下閱讀...

史庫柏爾今天迎來傷癒復出的首場模擬賽，面對紅人高階1A，首局僅用8球就投出三上三下。其中，他先用97英里（約156公里）的速球三振紅人第25號新秀桑契斯（Carlos Sanchez），接著再飆出98英里速球解決頂級新秀杜諾（Alfredo Duno）。

第二局他開始搭配變化球，速球還曾飆到99英里（約159公里），第三局2人出局雖被阿科斯塔（Victor Acosta）敲出安打，但仍力保不失分。史庫柏爾在5局上被Jacob Friend擊出內野安打，這也讓史庫柏爾多投了幾球，隨後順利結束該局，並前往牛棚補投，將總投球量接近原本設定的約75球目標。史庫柏爾此役先發5局用54球，其中有44顆為好球，被敲2支安打無失分，另外飆出6次三振，最快球速達99英里（約159公里）。

史庫柏爾對於自己的投球內容十分滿意，「球速很不錯，控球也很好，我覺得自己投了很多好球，今天大部分時間都能把球投進好球帶。是很棒的一天。」

對於史庫柏爾的表現，老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，有些比賽情境對大聯盟球員來說應該很容易應付，但這只是為了重新進入比賽模式。這和模擬賽截然不同。模擬賽的部分目的是建立身體技巧、讓身體回到可比賽的狀態；而心理層面、競爭的心態、誤判、或是身後隊友的失誤，這些都是你在練習中無法模擬的，而且這可不是春訓。

雖然辛奇尚未正式宣布史庫柏爾何時會重返先發輪值，但他在復健賽前曾表示，希望投完這場復健賽後能直接歸隊，史庫柏爾有可能會在對戰守護者的系列賽中的首戰或第2場復出。

史庫柏爾今年有7場出賽，43.1局的投球送出45次三振，戰績3勝2敗，防禦率2.70，標準化防禦率（ERA+）157。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法