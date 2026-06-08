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法網》生涯首冠含金量不足？茲維列夫：說我是最爛的大滿貫冠軍也沒差

2026/06/08 11:11

茲維列夫。（法新社）茲維列夫。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）在2026年法國網球公開賽男單決賽，以6：1、4：6、6：4、6：7（5：7）、6 ：1力退義大利第10種子科博利（Flavio Cobolli），終於拿下生涯首座大滿貫冠軍，他賽後如釋重負表示，「現在無論發生什麼事，我都是大滿貫冠軍了。」

茲維列夫3度闖進大滿貫決賽都屈居亞軍，包括2024年在法網鎩羽而歸，本屆西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺陣，義大利球王辛納（Jannik Sinner）、塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）相繼出局，也讓茲維列夫成為奪冠熱門，他在決賽面對首闖大滿貫決賽的科博利陷入苦戰，全場發生8次雙誤，49次非受迫性失誤，耗費4小時16分鐘封王。

茲維列夫在大滿貫拿下125勝後才拿到生涯首冠，是公開年代最多紀錄，他表示，這座冠軍意義非凡，「現在無論發生什麼事，我永遠都會是一位大滿貫冠軍了，這是沒有人可以改變的事實，或許當我再次站上大滿貫決賽舞台時，心態也會更平靜了，因為即使輸掉，我也還是一位大滿貫冠軍。」

茲維列夫坦言，如果這場決賽再度失利，自信心定會受到重創，「但我現在贏了這場決賽，我覺得自己還能再辦到一次。」

紅土大滿貫本屆冷門連環爆，含金量受到討論，記者會上有媒體提到，茲維列夫曾說「與其當一個從未贏過大滿貫的最強球員，寧願當一個拿過大滿貫的最爛球員」，被問及對過去這番說法怎麼看時，茲維列夫回應，「如果你現在要說我是最爛的大滿貫冠軍，我也完全不在乎，有人要那麼想的話，我也無所謂。」

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