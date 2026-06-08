NBA冠軍賽》美國總統川普要到場觀戰 尼克球員的反應是？

美國總統川普。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽第3戰即將移師紐約尼克主場麥迪遜廣場花園舉行，傳出美國總統川普（Donald Trump）將到場觀戰，而主場維安跟著升級，戶外大型轉播派對也取消。對於川普將現場觀戰，尼克球員阿努諾比（OG Anunoby）表示，一切如常，打好自己的球，並想辦法贏得比賽。

尼克自1999年後再度挺進總冠軍賽，門票價格飛漲，不少無法進場看球的球迷，原本已經計畫到場外參與直播派對，但美國媒體指出，由於川普預計會到尼克主場麥迪遜廣場花園看球，因此當天將不會在球隊主場外舉行觀賽活動，令球迷大失所望。

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紐約市警局在聲明中表示，這項決定是與特勤局協調後做出的安排，場外外將不會舉辦任何觀賽活動，但可能在其他地點規劃替代方案，目前正在確定具體地點。

另外，球隊官方社群媒體也公布一系列針對球迷的維安措施，比如要求球迷盡量減少攜帶個人物品，現場將嚴格執行禁止攜帶包袋的規定，並進行類似美國運輸安全管理局（TSA）的安檢程序，同時建議球迷在比賽開始前至少兩小時到達，並在進入體育館前查看特勤局的違禁物品清單。

媒體日上尼克的球員也被問到他們對川普到場觀賽的看法，湯斯巧妙地迴避問題，他說：「我們必須竭盡全力為球迷奉獻一場精彩的比賽，他們贏得了在麥迪遜廣場花園觀看總冠軍賽的權利，也理應享有這項權利，所以我們有責任讓他們看到希望。我們要給他們一些值得歡呼、吶喊助威的理由。」

湯斯補充，「我之前談過『希望』這個詞，目前希望已經重返這座城市，但是這座城市已經很久沒有聽到『成功』這個詞了，所以我們必須繼續努力成為這個詞。」

出生於英國但在美國長大的阿努諾比則表示，總統的出席不應該對球場上的球員產生任何影響，「我想他只會待在那裡看比賽，我們會像往常一樣，打出自己的風格，努力贏下比賽。」

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