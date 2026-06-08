MLB》藍鳥爭議跑壘造成大局 金鶯重砲開酸「才不會追著他去外野」

藍鳥出現爭議跑壘，韓德森當下提出質疑。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天客場挑戰藍鳥，不過6局下發生爭議跑壘，藍鳥克萊門特（Ernie Clement）繞過壘手觸殺，最終被判安全上壘，金鶯也因此被攻下5分大局遭逆轉，終場4比6輸球，賽後明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）、先發投手巴茲（Shane Baz）都表達了不滿。

6局下藍鳥1出局攻占一三壘，瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）擊出內野滾地球，韓德森上前處理，他做出觸殺動作但被跑著克萊門特閃過，韓德森隨即傳一壘試圖完成雙殺。

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該判決打者確定在一壘出局，不過跑向二壘的克萊門特安全上壘，裁判認為他沒有跑出三呎線，也因為判決沒能完成雙殺，讓藍鳥三壘跑者跑回來得分。

賽後金鶯明星游擊手韓德森受訪，直接開酸表示「他要完成雙殺，才不會追著跑者去右外野」，韓德森質疑，克萊門特這次跑壘明顯已經偏離二壘方向，不認同裁判安全上壘的判決。

金鶯先發投手巴茲更是直言，他唯一不想評論這次跑壘的理由，是因為他不想被罰款。

賽後二壘審Nic Lentz解釋，跑者有權決定自己的跑壘路線，克萊門特已經確立了避免被觸殺、往二壘的路線，因此不算跑離三呎線出局。

Shane Baz: "The only reason I'm not going to talk about that play is because I will get fined”



Gunnar Henderson: "I'm not gonna chase him into RF when I'm trying to turn a double play”



Hunter Wendelstedt: "It was actually a very gentlemanly thing to do” pic.twitter.com/dpuRotJrw6 — Baseball Is Dead （@baseballisdead_） June 7, 2026

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