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MiLB》首場復健賽就敲安還差點炸裂！60轟水手重砲：以為會比預期糟...

2026/06/08 12:24

羅里今天在小聯盟高階1A進行復健賽。（圖片取自水手小聯盟高階1A官方X）羅里今天在小聯盟高階1A進行復健賽。（圖片取自水手小聯盟高階1A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕去年單季60轟、目前在傷兵名單的西雅圖水手捕手重砲羅里（Cal Raleigh），今天在高階1A對上巨人的比賽中迎來首場復健賽且有安打進帳，還打出一顆差點形成全壘打的強勁飛球。

羅里去年159場出賽狂炸60發的全壘打領先全大聯盟，wRC+更是高到破表的161，球季結束後在美聯MVP的票選上排名第2，僅次於整體進攻更加全面的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。

然而今年球季羅里陷入大低潮，41場出賽轟出7支全壘打，打擊率只有.161，wRC+63更是自新人年後最低，甚至一度連續9場、連36打數沒有出現安打，寫下本賽季聯盟最長無安打的尷尬紀錄，最後在上個月15號還因右側腹斜肌拉傷，自2018年進入職棒體系後第1次進入傷兵名單，直到今天才開始進入復健賽階段。

羅里今天擔任先發指定打擊打第3棒，首打席就打第1球敲出右外野深遠飛球看似會出牆形成全壘打，可惜在牆前遭到接殺，3局下半第2次打擊機會則是吞下三振，不過他在6局下對外角低球路出棒，成功擊出穿越三游防線的安打，最後在8局被代打，結束第1場復健賽，3個打席都是站在左打區。

賽後羅里表示，自己整體的感覺不錯，「原先以為我的出棒時機會比預想的還糟，但今天看下來好多了，總而言之，關於今天所有事情的進展我感到很滿意。」

根據大聯盟官網的報導指出，羅里的下一場比賽預計將移動至小聯盟3A並進行蹲捕工作，但目前設定要蹲幾局仍是未知數，對此羅里說：「打指定打擊確實比較輕鬆，因為這樣就不需要攻守兩邊兼顧，可以依情況適時調整，但要蹲捕的話就不一樣，你必須先制定好比賽的計畫，然後想辦法執行下去。」

報導中表示，羅里將在這一周的時間會待在3A調整，順利的話預計在17號對上金鶯的比賽中重返大聯盟舞台，「我們仍會持續觀察狀況，希望能夠持續進步，我認為今天一切都很順利，能夠持續往正確的方向前進。」

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