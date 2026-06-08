NBA冠軍賽》哈特直言尼克主場票價荒謬 川普：沒錢可以看電視

美國總統川普。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克在總冠軍賽帶著2：0領先回到主場，明將在紐約麥迪遜廣場花園續戰馬刺，票價已經創下天價，哈特（Josh Hart）就坦言，高昂的票價已經有點荒謬，很多球迷無法進場相當可惜。

尼克主場麥迪遜廣場花園明將迎來1999年來首場總冠軍賽，門票在開打前就已經要價不菲，目前總冠軍賽第3戰在二手市場的票價已經超過7000美元，可能封王的第4戰已經來到10000美元，很多區的門票也已經超過6位數美元，此外，開放慈善拍賣的場邊名人席，競標過程相當激烈，最終以超過50萬美元的天價成交。

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哈特今在媒體日被問及票價時表示，「我希望票價不要這麼瘋狂，很多人等這一刻很久了，但他們進不來，因為最便宜的門票要7、8千元，這真的太荒謬了，球場一定會有很棒的氛圍，但我還是希望票可以便宜一點。」

美國總統川普預計親臨現場看第3戰，除維安將全面升級，也不會有戶外的觀賽派對，先前川普被問及高額的票價導致一般球迷難以負擔時，他則回應，「他們可以看電視，看電視某種程度算是半免費的，人生就是這樣，如果這場比賽沒那麼重要，這支球隊沒有那麼成功，進場就容易多了。」

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