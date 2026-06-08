自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》126年首見紀錄！天使後段棒次暴打道奇 第9棒捕手締罕見壯舉

2026/06/08 13:56

天使捕手里維羅。（路透）天使捕手里維羅。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在「高速公路大戰」以13：5大勝衛冕軍道奇，中斷對戰的5連敗，同時也避免三連戰遭到橫掃。天使此役最大功臣就是後段打線，6至9棒超狂攻勢寫下史上首見紀錄。

天使隊後段打線此役火力凶猛，第6至第9棒打者阿德爾（Jo Adell）、馬德里格爾（Nick Madrigal）、希瑞（Jose Siri）與里維羅（Sebastián Rivero），合計15打數擊出13支安打，包含1發全壘打，外加4次保送，攻下10分、貢獻10分打點。其中以里維羅的5安猛打賞、6打點最佳，阿德爾則是開轟、5支4，貢獻4打點，希瑞則有3安、2打點。

根據「Elias Sports Bureau」數據指出，自擴編年代以來，這是首次有球隊第6至第9棒開局合計10打數10安打，而這4個棒次合計0.867的打擊率，更是自1900年以來最高紀錄。

值得一提的是，身為第9棒的天使捕手里維羅單場5支5，進帳6分打點，他成為自1920年以來、史上第5位達成「第9棒+單場至少5安、5打點」壯舉的球員。

道奇今天被天使後段打線打爆，總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，這對球隊影響非常大，天使後段棒次一直把球打成界外，他們始終無法解決天使6至9棒的打者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中