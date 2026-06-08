MLB》126年首見紀錄！天使後段棒次暴打道奇 第9棒捕手締罕見壯舉

天使捕手里維羅。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在「高速公路大戰」以13：5大勝衛冕軍道奇，中斷對戰的5連敗，同時也避免三連戰遭到橫掃。天使此役最大功臣就是後段打線，6至9棒超狂攻勢寫下史上首見紀錄。

天使隊後段打線此役火力凶猛，第6至第9棒打者阿德爾（Jo Adell）、馬德里格爾（Nick Madrigal）、希瑞（Jose Siri）與里維羅（Sebastián Rivero），合計15打數擊出13支安打，包含1發全壘打，外加4次保送，攻下10分、貢獻10分打點。其中以里維羅的5安猛打賞、6打點最佳，阿德爾則是開轟、5支4，貢獻4打點，希瑞則有3安、2打點。

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根據「Elias Sports Bureau」數據指出，自擴編年代以來，這是首次有球隊第6至第9棒開局合計10打數10安打，而這4個棒次合計0.867的打擊率，更是自1900年以來最高紀錄。

值得一提的是，身為第9棒的天使捕手里維羅單場5支5，進帳6分打點，他成為自1920年以來、史上第5位達成「第9棒+單場至少5安、5打點」壯舉的球員。

道奇今天被天使後段打線打爆，總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，這對球隊影響非常大，天使後段棒次一直把球打成界外，他們始終無法解決天使6至9棒的打者。

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