日職》「要適應日本棒球並不容易」 林安可陷低潮吐心聲

林安可。（資料照，西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕上季團隊打擊率僅0.232、在太平洋聯盟墊底的西武獅，本季喊出「打破」口號誓言捲土重來，歷經休賽季最大規模的打線強化後，西武本季脫胎換骨，自2018年以來、睽違8年再度以「洋聯龍頭」之姿挺進交流戰。然而，在球隊戰績起飛的同時，開季頂著「台灣重砲」光環加盟的林安可，目前正遭遇旅日生涯的嚴峻考驗，目前正在力拚重回一軍陣容。

日本「棒球周刊」雜誌撰文指出，西武獅去年季後針對貧打宿疾展開全面補強，不僅透過自由球員（FA）市場從DeNA簽下外野好手桑原將志、自日本火腿引進內野手石井一成，更積極開拓洋將戰力，網羅前海盜隊好手卡納里奧（Alexander Canario），以及在台灣職棒統一獅時期敲出112轟的台灣強打林安可。這波補強成功激發化學效應，特別是5月1日傷癒歸隊的洋砲奈文（Tyler Nevin）扛下第四棒重任後，徹底活絡了西武的中心打線，得分能力大幅增強，帶領球隊一路衝上洋聯第一。

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相較於球隊的火熱近況，被寄予中心打者厚望的林安可，近況卻顯得有些掙扎。截至目前為止，林安可共出賽38場，繳出打擊率0.200、2支全壘打、10分打點的成績，表現與外界的期待仍有落差，5月29日被下放至二軍調整。

談到適應狀況，林安可坦言：「我原本就知道，要適應高水準的日本棒球並不容易，因此沒辦法立刻打出成績，某種程度上也在預料之中。」內文指出，對於打者而言，若能每天持續獲得足夠打席，自然能透過實戰調整節奏；然而在每場僅有一次打席的代打角色下，要維持手感並適應日職環境，難度無疑雪上加霜。

隨著桑原將志傷癒復出，西武的外野先發位置競爭進入白熱化階段。為了爭取更多打席與實戰機會，最好的途徑仍是搶下先發。面對眼前的困境，林安可目前正於二軍積極調整，努力尋求突破現況的方法，希望能夠在日本職棒充分展現自己的真正實力。

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