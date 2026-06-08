青棒》「平成怪物」松坂大輔親臨！玉山盃20週年正式開幕

「平成怪物」松坂大輔親臨！玉山盃20週年正式開幕。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕被譽為「台灣甲子園」的玉山盃全國青棒錦標賽，今年正式邁入輝煌的第20屆！今天玉山盃舉行開幕式，6/11 至6/20將於新北市三重、新莊與桃園市平鎮棒球場展開。

為慶祝20週年里程碑，主辦單位中華民國棒球協會特地邀請日本甲子園冠軍、美日職棒傳奇球星、「平成怪物」松坂大輔為賽事站台，預期將掀起一波棒球狂潮。

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松坂大輔過去曾在甲子園締造多項優異成績，包括投出無安打比賽，率橫濱高校締造春夏甲子園連霸，至今仍是許多青棒球員的最高殿堂指標，他在玉山盃20週年重要時刻來臺參加開幕式，18縣市參賽球隊的全體隊職員都將共襄盛舉。

「平成怪物」松坂大輔親臨！玉山盃20週年正式開幕。（記者林正堃攝）

此外，主辦單位也邀請到松坂過去在日本職棒西武獅時期的大前輩、有「東方特快車」之稱的郭泰源蒞臨開幕式，兩人並與玉山金控董事長黃男州進行一投一捕一打的開球儀式。

中華棒協表示，希望藉由松坂大輔、郭泰源前輩的現身與勉勵，點燃台灣青棒好手的鬥志，傳承永不放棄的「燃燒棒球魂」，並親眼見證新一代台灣之光的誕生。

本屆賽事18縣市頂尖菁英傾巢而出，除目標直指冠軍榮耀外，更攸關今年在台北舉辦的第14屆亞洲（U18） 青棒錦標賽國手資格。

玉山金控黃男州董事長表示，長期關注與投入青棒賽事，是玉山20年來不變信念，除了籌辦國手選拔賽，玉山亦推動訓練營、運動傷害防護營和提供偏遠地區學校球具補助等公益活動，希望提升選手觀念、降低運動傷害並延長運動生涯，在國際舞台發光發熱。過去19屆玉山盃遴選代表隊，合計在U18國際賽場獲得4次冠軍、5亞軍、4季軍。

開幕式後，主辦單位也安排投手棒球教室，傳承訓練經驗給國內30位青棒好手，玉山銀行不但持續贊助青棒賽事，每年更與中華棒協攜手提供球隊球具補助，至今已有超過40支木棒組球隊獲得支持，且每年都規劃運動傷害防護及專項訓練營等活動，邀請旅外棒球好手及國際級教練來臺經驗傳承，盼能提升我國青棒競技力。

為讓全國球迷共同見證這場20週年的棒球盛宴，主辦單位規劃全賽程皆有多平台轉播。

6月11日起，球迷不論身在何處，都能透過螢幕即時鎖定 Gietwin Sport的youtube頻道、愛爾達體育4台、公視＋、緯來精采台、四季線上OTT、東森洋片台等平台，為支持的縣市與球員吶喊加油，一同參與這場充滿感動與熱血的20週年慶典。

玉山盃冠軍戰將於6月20日晚上6點在新莊棒球場舉行，緯來體育台也將加入轉播行列，為吸引球迷進場一起為台灣青棒加油，主辦單位準備了限量的飲料及點心，球迷朋友收看轉播還有機會抽中任天堂 Switch2 等大獎。

玉山盃20週年正式開幕，左起郭泰源、玉山金控董事長黃男州、棒協副理事長林華韋、松坂大輔。（記者林正堃攝）

玉山盃20週年正式開幕，今舉辦開幕儀式，玉山金控董事長黃男州（右）致贈禮物給重磅嘉賓松坂大輔（左）。

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