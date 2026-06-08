中職》味全龍「台日友好之夜」 火之國沙羅曼達首度來台交流

味全龍「台日友好之夜」，火之國沙羅曼達首度來台交流。（味全龍提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕來自日本熊本縣的獨立聯盟職業棒球隊「火之國沙羅曼達（火の国サラマンダーズ）」將於6月11日首度來台，受邀參與味全龍「台日友好之夜」主題活動，不僅帶來精彩舞蹈演出與日式棒球應援文化交流，更將首次在台販售球隊官方商品，邀請球迷一同感受來自熊本的熱情與魅力。

成立於2021年的火之國沙羅曼達，隸屬日本獨立聯盟「九州亞細亞聯盟」，以打造熊本在地職業棒球隊為核心理念，長期投入地方創生與社區交流，同時積極拓展海外市場。球隊今年陣中共有3名外籍球員，分別來自台灣、澳洲及德國，近兩年更持續邀請味全龍啦啦隊前往熊本交流演出，獲得當地球迷及旅居熊本的台灣鄉親熱烈迴響，也為台日棒球文化交流奠定良好基礎。

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本次交流活動中，火之國沙羅曼達官方啦啦隊「Sallys」也將首度登上台灣職棒舞台，帶來3首球隊代表應援曲演出，並與小龍女攜手合作，共同呈現融合台日特色的應援表演。透過充滿活力的舞蹈與應援文化交流，讓台灣球迷近距離感受日本獨立聯盟獨具特色的球場魅力與熱血氛圍。

火之國沙羅曼達官方商品也將首次於台灣現場販售，商品內容包含球隊官方周邊、人氣吉祥物商品以及Sallys相關應援商品等，活動當天凡於攤位消費滿新台幣100元，即可獲得「SALAMARU＆SALAMI台灣旅遊趣貼紙」乙張，數量有限，送完為止。

活動現場也將展示火之國沙羅曼達2026賽季球員服飾及相關裝備，讓球迷近距離欣賞球隊本季設計風格與日本獨立聯盟文化特色，球團也將免費發送介紹文宣，內容涵蓋球隊介紹、Sallys成員資訊以及熊本觀光推薦等內容。

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