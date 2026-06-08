華南金控盃》全國青少棒錦標賽 新北市締造3連霸

115年華南金控盃全國青少棒錦標賽，新北市締造3連霸。（棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕歷經賽程因雨延後1天，115年華南金控盃全國青少棒錦標賽冠軍戰在三重棒球場圓滿落幕，新北市擋下台南市的反撲以6：5險勝，完成史無前例的3連霸，並獲得台灣隊組訓權，將代表台灣征戰墨西哥，參加9月底開打的U15世界盃。

新北市首局趁台南市先發投手丁尚喆開賽控球不佳出現3個保送，不用安打就換到2分領先；2局下新北市在2出局後攻勢再起，謝震鋒適時安打追加1分，接著又靠著對方傳球失誤再下2分保險；4局下新北市隊長王聖穰和姜友博完成「九一連線」串聯安打再下一城，讓比數重回4分差，這分最後也成為贏球關鍵。

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新北市牛棚投手林品安登板後遭突破，讓台南市步步進逼，不只6局上掉2分，7局上更在保送首名打者後退場，新北市緊急換上國二左投姜友博把關最後3個出局數，他在2出局後接連被敲3支安打，雖然失1分，所幸最後在本壘形成觸殺，成功擋下追平分，在驚濤駭浪中封王。

115年華南金控盃全國青少棒錦標賽，新北市王聖穰獲得最有價值球員獎。（棒協提供）

「好險選手都有沉住氣。」新北市總教練邱耀宇賽後直言3連霸難度高，這份榮耀絕非僥倖，「我們應該是全國練最多的，幾乎沒有休息日，只有過年放假。」他也透露讓選手無後顧之憂的原因，來自及早安排國三球員的升學管道，讓大家能盡全力衝刺下學期賽事。

王聖穰因追加重要的保險分而奪下MVP，邱耀宇認為他稱職扮演隊長角色，展現抗壓性，而且國中3年投、打實力都顯著提升，接下來U15世界盃也要倚重子弟兵過去參加U12世界盃的經驗。

王聖穰去年就和學長一起奪得華南金控盃冠軍，卻未入選U15台灣隊，他坦言，「去年就知道自己不會中，所以沒有太失望，但今年更想拚冠軍，幫自己爭取國手。」如今終於入選U15台灣隊，他直呼比當年U12還開心，「因為國小沒有拿到華南金控盃冠軍，很高興自己做到了，這是國中一直以來的目標。」

身為率領球隊完成3連霸的隊長，王聖穰謙虛表示功勞不多，「我相信隊友，冠軍是大家一起打的。」他也感謝教練團的信任，即使一度低潮，依舊給予機會，「硬式聯賽之後打擊狀況不好，所以本來讓我打第6棒，後來又幫我調回第1棒，比賽緊張時，也會提醒我給信心。

昨天的季軍戰，台東縣趁著桃園市4局下守備陷亂流發生4失誤，補上5支安打海灌6分奠勝基，終場6：1贏球，不只帶回隊史近3年最佳成績，也為4天前分組賽輸球復仇，總教練歐鴻齊笑說，「算是一吐怨氣，選手很想贏，覺得兩隊的實力應該沒差距。」

台東縣使用投手車輪戰，派出6位投手輪番登板，歐鴻齊表示想法是盡量讓國三選手合力完成比賽，「畢竟是國中最後一場比賽，跟他們說平常心，把實力表現出來，讓選訓委員看到爭取中華隊名單。」

團體獎

冠軍 新北市

亞軍 台南市

季軍 台東縣

殿軍 桃園市

第五名 台北市（得分率：1.129）

第六名 高雄市（得分率：0.950）

第七名 花蓮縣（得分率：1.435）

第八名 彰化縣（得分率：0.944）

個人獎

打擊獎 新北市 張少遠（打擊率0.636）

打點獎 台南市 林仕祐（9分）

全壘打獎 花蓮縣 宋宏達（1支）

投手獎 台南市 唐翌程（防禦率0.60）

最有價值球員獎 新北市 王聖穰

教練獎 新北市 邱耀宇

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