棒球》國中時敗給台灣深受震撼 松坂大輔：台灣有條件趕上美、日

玉山盃開幕典禮特別邀請松坂大輔到場。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕日本名將松坂大輔今天受邀玉山盃20周年開幕典禮，並鼓勵現場台灣青棒好手。受訪時被問及台灣棒球和日本等國家的差距，松坂大輔回想起國中時代第一次迎戰台灣，直言當時深受震撼，而他認為台灣有條件趕上美國、日本等國家。

松坂大輔提及國中時代第一次和台灣隊交手（1995年IBAF世界青少棒），他提到：「第一次交手台灣就輸球，當時很震撼，台灣選手體型差不多但更有爆發力，感覺整體實力在日本隊之上。當時就思考要怎樣才能不再輸給台灣，運氣很不錯的是，後來就沒再輸過了。」

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選手時代交手過對台灣最有印象的幾位選手，松坂點名學生時代交手過的郭泓志、職棒時代遇到的台灣重砲陳金鋒，和後續西武隊時期隊友張誌家、許銘傑，與後來的吳念庭等人。

松坂也說，國中時很震撼，也深知台灣有這個實力，但他坦言，到了職棒時期再交手，震撼的感覺似乎就沒有學生時代激烈，「這或許也是台灣棒球的課題，無論選手效力哪個國家的職棒，都要思考怎麼去對抗。像12強時台灣就做到了，台灣棒球有那個條件且水準很高，這幾年台灣棒球頗有成長，國際賽有輸有贏，相對的，日本選手也意識到要思考該怎麼做才能打敗台灣，這也是台灣棒球水準提升所帶來的。」

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