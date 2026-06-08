自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

棒球》國中時敗給台灣深受震撼 松坂大輔：台灣有條件趕上美、日

2026/06/08 15:00

玉山盃開幕典禮特別邀請松坂大輔到場。（記者林正堃攝）玉山盃開幕典禮特別邀請松坂大輔到場。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕日本名將松坂大輔今天受邀玉山盃20周年開幕典禮，並鼓勵現場台灣青棒好手。受訪時被問及台灣棒球和日本等國家的差距，松坂大輔回想起國中時代第一次迎戰台灣，直言當時深受震撼，而他認為台灣有條件趕上美國、日本等國家。

松坂大輔提及國中時代第一次和台灣隊交手（1995年IBAF世界青少棒），他提到：「第一次交手台灣就輸球，當時很震撼，台灣選手體型差不多但更有爆發力，感覺整體實力在日本隊之上。當時就思考要怎樣才能不再輸給台灣，運氣很不錯的是，後來就沒再輸過了。」

選手時代交手過對台灣最有印象的幾位選手，松坂點名學生時代交手過的郭泓志、職棒時代遇到的台灣重砲陳金鋒，和後續西武隊時期隊友張誌家、許銘傑，與後來的吳念庭等人。

松坂也說，國中時很震撼，也深知台灣有這個實力，但他坦言，到了職棒時期再交手，震撼的感覺似乎就沒有學生時代激烈，「這或許也是台灣棒球的課題，無論選手效力哪個國家的職棒，都要思考怎麼去對抗。像12強時台灣就做到了，台灣棒球有那個條件且水準很高，這幾年台灣棒球頗有成長，國際賽有輸有贏，相對的，日本選手也意識到要思考該怎麼做才能打敗台灣，這也是台灣棒球水準提升所帶來的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中