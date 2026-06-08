中職》味全龍公布下半季主題日活動 hololive、獵人、鷹祭接力登場

味全龍公布下半季主題日活動，hololive、獵人、鷹祭接力登場。（味全龍提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍隊今天公布下半季主場主題日規劃，延續年度口號「Run & Roar 奔龍而上」，將於天母棒球場與台北大巨蛋推出多檔人氣IP聯名及大型音樂主題活動，橫跨VTuber、流行音樂盛會、棒球傳承、動漫IP、日本職棒聯名、美食品牌合作及經典搖滾文化等多元內容，打造更豐富多元的主場體驗，更多主題日活動內容、來賓資訊及限定商品規劃，將陸續透過球團官方平台公布。

首先登場的是7月4日至5日於天母棒球場，以及7月21日至22日於台北大巨蛋舉辦的【hololive night】，球團再度攜手全球知名VTuber品牌hololive production，集結JP組與EN組人氣成員，打造今夏最受矚目的跨界主題日。

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7月31日至8月2日於台北大巨蛋登場的【新光亞洲音樂祭】，由新光人壽冠名贊助，將熱血賽事與亞洲頂流音樂盛宴完美結合，邀請台灣實力派歌手、日本經典樂團及韓國人氣偶像藝人接力登場。

8月5日於天母棒球場舉辦的【85 forever】，將向永遠的棒球魔術師徐生明總教練致上最高敬意。85不只是背號，更是徐總留給台灣棒球的重要精神資產，球團邀請所有龍迷齊聚天母，以最真摯的掌聲與應援，共同傳承永不放棄、全力拚戰的85精神。

8月14日至16日於台北大巨蛋登場的【王道銀行 Beyond the Dragons Roar 龍星大樂】邁入第五屆，除了精彩賽事與賽後演唱會外，今年更攜手台灣知名插畫藝術家 KINGJUN 打造專屬銀河舞台，以棒球與音樂為靈感，融合獨特「醜萌」藝術風格，並推出限定主題商品；最受期待的龍之舞台也將於最終日登場，由選手們親自獻聲，與球迷共同打造味全龍最盛大的夏季音樂盛會。

8月19日至20日於台北大巨蛋舉辦的【鷹祭 SUMMER BOOST 2026】，味全龍與日職球隊的首度聯名。

8月28日至30日及9月11日至13日於天母棒球場登場的【HUNTER×HUNTER 獵人｜味全龍聯名主題日】，將超人氣動漫作品《HUNTER×HUNTER 獵人》搬進球場。首度攜手推出聯名主題日，透過角色元素、經典場景與熱血氛圍打造期間限定內容。

9月8日至9日移師台北大巨蛋舉辦的【Tasting the World－達美樂世界風味季】再度回歸，拿下3連勝的球場美食主題將持續升級。

9月26日至27日於天母棒球場壓軸登場的【搖滾撞野球復古日】，將以經典搖滾樂、復古視覺設計與傳統應援文化，帶領球迷重返青春年代，為2026年下半季主題日劃下句點。

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