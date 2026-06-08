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運動部》李洋攜手農業部升級亞運支援 強強聯手拚雙贏

2026/06/08 15:24

運動部長李洋（左起）致贈農業部長陳駿季部長運動器材。（運動部提供）運動部長李洋（左起）致贈農業部長陳駿季部長運動器材。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部成立後積極與各部會攜手合作，部長李洋6月8日率同國家運動訓練中心及中華奧林匹克委員會代表拜會農業部，雙方除就2026年愛知－名古屋亞洲運動會期間合作事項進行討論，並在農業部主動提議下，針對兩部長期合作達成共識，未來將透過資源整合，共同支持國家代表隊備戰國際賽事，同時推廣台灣優質農產品，攜手創造運動與農業雙贏成果。

李洋表示，農業部長期以來對我國運動選手提供大力支持與協助，特別是在選手培訓及國際賽事期間挹注多項資源，尤其自己曾是國家代表隊選手，深知備戰期間若能獲得各界支持，對選手而言不只是營養補給，更是種被重視與被看見的力量。針對即將到來的亞運，考量運動禁藥風險及選手飲食適應需求，將由農業部所屬農糧署、漁業署及畜牧司相關單位，於賽前、賽中及賽後提供台灣優質農漁畜產品，讓選手獲得充足且優質的營養補給，以最佳狀態迎接賽事挑戰。

農業部部長陳駿季表示，農業部長期結合各項運動賽事推廣台灣農業，累積豐富合作經驗。此次除於亞運選手集訓期間提供所需食材外，在亞運期間也提供我國代表隊中繼站相關據點所需食材，以及致贈國外選手與貴賓台灣特色禮品，更希望在賽事結束後持續照顧選手。 

此次會談除確認亞運期間合作事項，雙方同意將合作機制常態化；在行銷宣傳方面，兩部也達成合作共識，未來共同行銷台灣運動和農產。透過跨部會資源整合，不僅展現台灣運動實力，也提升國產農產品能見度，兩部強強聯手，一起壯大台灣。

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