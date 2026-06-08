法網》我應該笑著面對失敗！義大利好手科博利屈居亞軍不氣餒

科博利。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕科博利（Flavio Cobolli）職業生涯首闖大滿貫決戰，雖然力拚5盤不敵公認大熱門的德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），屈居2026年法國網球公開賽男單亞軍，這位24歲義大利好手已經拚出強大競爭力，更對自己光明未來充滿信心。

「當然，與我開始參加這項賽事時相比，自信心和意識水準已大不相同了，但目標仍然沒有改變。」過往最佳大滿貫8強止步的科博利，羅蘭加洛斯突破更上層樓，除了將持續挑戰四大賽金盃，也鎖定擁有主場優勢的ATP年終總決賽，「我們給自己設定目標，那就是杜林。這非常困難，限定8強角逐，但憑藉這幾週展現的狀態，以及團隊在背後所做的一切努力，相信我一定能辦到。」

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賽前相當緊張的科博利坦承，職業生涯空前壓力之下，導致紅土大滿貫決戰首秀功虧一簣， 尤其第3盤末錯失機會，也決定戰局走向，「我還不習慣這種壓力，感覺自己離成功很近了，在關鍵時刻可能有點操之過急。這讓人很受傷，但你會從這些決定中汲取教訓。」

儘管攻頂失敗格外痛苦，科博利更願意專注於已取得的成就，而非失去的，尤其從小撫養他長大的母親，難得趕到場邊觀戰，「最終大家仍會擁抱我，因為我們打進大滿貫決賽，這是任何人都無法從我們身上奪走的。正如我在頒獎儀式所說，應該要笑著面對，因為我們都竭盡全力，所以不會後悔。我可以平靜下來，繼續前進。」

科博利。（法新社）

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