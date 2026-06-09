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溫班亞瑪率馬刺拚總冠軍戰G3開胡 今日賽事預告與轉播

2026/06/09 07:01

溫班亞瑪（左）。（資料照，美聯社）溫班亞瑪（左）。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟3場轉播，洋基隊由右投沃倫（Will Warren）掛帥先發，對決守護者右投威廉斯（Gavin Williams），希望台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）獲得出賽機會再戰條紋軍。費城人推出賽揚熱門的王牌左投桑契斯（Cristopher Sanchez） 對決藍鳥左投柯賓（Patrick Corbin）；太空人與天使之戰就看阿里格蒂（Spencer Arrighetti）單挑羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），棒球迷千萬不要錯過。

NBA總冠軍戰如火如荼進行，G3今移師尼克主場麥迪遜廣場花園，儘管馬刺已陷入0：2，再輸1場就被聽牌的困境，當家球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坦然面對沉重壓力，能否率領年輕隊友力抗地主鋒衛湯斯（Karl-Anthony Towns）、布朗森（Jalen Brunson），甚至一舉斬斷東部強敵季後賽13連勝紀錄？精彩賽事值得期待！

中職今有2場轉播，本季戰績領先的味全龍赴新莊踢館富邦悍將，派出蔣銲VS阿部雄大；至於台鋼雄鷹在洲際對決中信兄弟，雙方先發投手則為艾速特、菲力士，別忘記鎖定轉播！

MLB

06：30 洋基 VS 守護者 愛爾達體育2台

07：05 費城人 VS 藍鳥 愛爾達體育4台

09：30 太空人 VS 天使 愛爾達體育2台

NBA

08：30 馬刺 VS 尼克 緯來體育、愛爾達體育1台 

日職

17：00 火腿 VS 橫濱 DAZN 1、DAZN 3

17：00 西武 VS 廣島 DAZN 2

中職

18：30 味全龍 VS 富邦悍將 愛爾達體育2台

18：30 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育 

  

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