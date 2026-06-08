桌球》史高比耶挑戰賽落幕 約基奇封王、大藤沙月收下第4冠

斯洛維尼亞一哥約基奇奪下史高比耶挑戰賽男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕斯洛維尼亞名將約基奇今天在2026年WTT史高比耶挑戰賽男單決賽，以4:2力退美國一哥卡納克，繼2024年利馬挑戰賽之後，拿下生涯第2座WTT單打冠軍，世界排名也上升2名回到13；大藤沙月則在「日本內戰」中以直落四橫掃削球名將橋本帆乃香，奪下今年第4座也是生涯第11座WTT女單冠軍。

日前才和中國名將樊振東、瑞典一哥莫雷加德攜手幫助薩爾布魯根隊完成歐洲冠軍聯賽4連霸、德甲3連霸的約基奇，過去在國際賽和2018年青奧銅牌卡納克交手4次，各拿2勝，不過最近一次在去年法蘭克福冠軍賽以直落三吞下敗仗。

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今天再度交鋒，約基奇首局很快地以3:11讓出，但隨後2局他展現韌性，分別克服4:9、0:5落後，以16:14、14:12連追2局，卡納克隨後以11:8搶下第4局扳平戰局，但約基奇第5局在7:8落後下連拿4分，第6局也在7平後打出一波4:0的攻勢，拿下勝利。

女單決賽，今年已奪下清奈球星挑戰賽及太原、拉哥斯兩座挑戰賽冠軍的大藤沙月，面對「天下第一削」橋本帆乃香，沒有遭遇太多抵抗，以11:7、11:9、11:7、11:3快意取勝，寫下自2024年以來的對戰5連勝，收下400分的冠軍積分，本週世界排名也和南韓一姐申裕斌互換，從11上升至10名，也是她自去年10月底後重返世界前十。

18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬在史高比耶挑戰賽女單16強戰，以2:3不敵波多黎各一姐迪亞茲，本週世界排名仍保持在生涯最佳的38名。

日本女將大藤沙月今年已奪下4座WTT女單冠軍。（取自WTT官網）

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