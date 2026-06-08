法網》「紅土之王」納達爾祝賀茲維列夫：這是你付出的最佳回報！

茲維列夫（右起）曾在法網結束「紅土之王」納達爾的最後一舞。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕茲維列夫（Alexander Zverev）歷經3度大滿貫男單爭冠失利的慘痛教訓，如今終於在法國網球公開賽攻頂圓夢，昔日勁敵西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）特地捎來祝福，讓29歲德國好手相當感動。

「恭喜茲維列夫贏得羅蘭加洛斯！」納達爾職業生涯大滿貫22冠當中，多達14冠在法網拿下，如今於Instagram 寫著：「這是你付出所有努力和堅持的最好回報。你追逐第一個大滿貫冠軍已經很久了，你絕對配得上它。」「三巨頭」中的納達爾，曾與茲維列夫在紅土大滿貫多次交鋒，其中最令人印象深刻的，莫過於2022年4強激戰，當時茲維列夫在追擊納達爾正手球時向右橫移，卻不幸扭傷倒地，導致右腳踝外側韌帶撕裂，甚至出現骨折，被迫提前結束賽季休兵達半年之久。

請繼續往下閱讀...

兩年過後，屆退的納達爾回到法網成名地完成「最後一舞」，首輪就遭茲維列夫直落3淘汰，後者雖然順利打進決賽，卻錯失盤數2：1領先，最終遭到納達爾同胞後輩艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）擊敗，如今因傷退出法網衛冕的艾卡拉茲，也跟著送上美好祝福：「恭喜Sascha獲得冠軍！你絕對實至名歸。」

茲維列夫（左起）曾在法網結束「紅土之王」納達爾的最後一舞。（資料照，法新社）（記者梁偉銘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法