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體壇》運動品牌推「全台最大城市運動場」文姿云、林郁婷上演女力對決

2026/06/09 07:02

由郭泓志領軍的王牌隊成員各務孝太（左一）、林郁婷（左二）。對上由錢薇娟領軍的傳奇隊成員文姿云（右二）、李國毅（右一）。（迪卡儂提供）由郭泓志領軍的王牌隊成員各務孝太（左一）、林郁婷（左二）。對上由錢薇娟領軍的傳奇隊成員文姿云（右二）、李國毅（右一）。（迪卡儂提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕迎接全球品牌50週年，迪卡儂在台北旗艦三重門市正式揭開「全台最大城市運動場」序幕。活動當天一早，台灣迪卡儂執行長 Hugo Jehlen 攜手近年備受矚目的跑團，號召門市夥伴從三重門市出發，跑出象徵品牌里程碑的「50」軌跡，為今年夏天橫跨全台9間門市的城市運動盛典揭開序章。從跑步社群到全民運動挑戰，迪卡儂希望透過不同形式的運動體驗，讓更多人感受到運動不只是競技，更是一種連結彼此的生活方式。

這次活動以「頂上戰爭，傳奇對決」作為主題，串聯傳奇運動員、多元運動挑戰與全民闖關體驗，並將90年代經典綜藝《百戰百勝》中的大型水上闖關場景重新搬進門市現場，打造今年夏天最具話題的運動盛典。

活動一開場，主持人關韶文便帶領「傳奇隊」與「王牌隊」登場，現場氣氛瞬間沸騰。由台灣籃壇傳奇錢薇娟領軍的「傳奇隊」，集結奧運奪牌好手文姿云與曾是體大田徑好手的知名演員李國毅；另一邊則由傳奇左投郭泓志率領「王牌隊」，攜手奧運拳擊金牌林郁婷與日籍藝人各務孝太正面迎戰。不同運動背景、不同身體語言與競技風格，在同一個場域裡展開傳奇對決，也讓整場活動從一開始就充滿火藥味。

不同於一般運動品牌活動，這場「頂上戰爭」不只是一場表演賽，更像是一場結合運動、競技與全民參與的大型實境挑戰。從足球、匹克球、籃球、跑步到水上關卡，運動員們必須離開自己的專業領域，直接挑戰陌生項目，展現跨運動項目的身體能力與團隊默契。

文姿云與林郁婷也在「台灣最頂女力對決」拳擊機挑戰中正面交鋒。隨著重拳擊中拳靶的瞬間，現場分數不斷刷新，觀眾歡呼聲此起彼落，也讓現場氣氛瞬間升溫。另一邊，李國毅與各務孝太則換上 KIPRUN 高階碳板跑鞋，在跑步機上進行極速對決。隨著時速一路拉升至 20km/h，現場觀眾也跟著不斷驚呼。

與跨世代的互動形式，重新讓更多人感受到：運動其實離生活很近，每個人都能找到屬於自己的運動方式。近年從跑團、戶外社群到匹克球熱潮，運動也逐漸成為年輕世代建立連結的新社交方式。比起傳統聚餐與娛樂活動，越來越多年輕人選擇透過共同運動建立關係，而迪卡儂也希望透過「全台最大城市運動場」，打造一個讓不同世代、不同背景的人都能透過運動相遇與交流的平台。

迪卡儂全「全台最大城市運動場」各門市活動期間：

6/6－6/7：新北三重門市、桃園八德門市、台中南屯門市

6/13－6/14：高雄亞灣門市、台南仁德門市、台中北屯門市、新竹門市

6/20－6/21：台北內湖門市、新北中和門市

#如遇天候不佳，各項活動或行程異動皆以迪卡儂官方公告資訊為準

活動報名網址：https://liff.line.me/1655938591-Q7VtrpPw

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