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法網》茲維列夫從小得糖尿病！喬科維奇敬佩好友克服困難首奪大滿貫

2026/06/09 07:02

茲維列夫（右起）和喬科維奇交情深厚。（資料照，歐新社）茲維列夫（右起）和喬科維奇交情深厚。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）第4度大滿貫男單爭冠，終於在2026年法國網球公開賽獲勝圓夢，從他小時候就認識的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），不但發文祝賀更回顧兩人近20年的深厚友誼。

「Sascha，我從你10歲起就認識你了。」茲維列夫成為羅蘭加洛斯贏家的隔天，39歲的喬科維奇在Instagram發文，提及兩人結緣甚早，甚至熟悉彼此的兄弟，「那時，你和我最小的弟弟在練習場上切磋球技，而我則在青少年和職業賽場與你哥哥Mischa一路競爭。多年來，我們兩個家庭都保持著尊重和友好的關係。」

茲維列夫2013年轉戰職業，喬科維奇已躋身「三巨頭」，2017年兩人在羅馬決賽首度交鋒，當時茲維列夫直落2獲勝，20歲就笑捧大師賽首冠，儘管目前喬科維奇在對戰紀錄9勝5負領先，亦敵亦友的兩人英雄相惜，關係更加密切，「我們聊過無數次網球戰術、戰略安排、生活、家庭和事業。無論場上場下，我們都相處愉快。」

坐擁大滿貫24冠的喬科維奇非常佩服，茲維列夫從小患有第一型糖尿病，卻能克服先天限制，以及場上重重阻礙，直到29歲終在四大賽突破，「讓那些認為你永遠贏不了大滿貫的批評者閉嘴，使得這次大滿貫更加特別，更加難忘。看到你和父母、兄弟以及團隊一起喜極而泣，我也很感動。很高興你成功了，你絕對值得這些榮耀，因為你在各個方面都付出巨大努力，好好享受吧 。」

茲維列夫（右起）2017年羅馬大師賽擊敗喬科維奇奪冠。（資料照，法新社）茲維列夫（右起）2017年羅馬大師賽擊敗喬科維奇奪冠。（資料照，法新社）

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