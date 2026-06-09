世足賽12日開踢 運彩祭千萬獎品、公會加碼5萬元

世足賽12日開踢，台灣運彩祭千萬獎品、中華民國運彩會公會加碼5萬元。（運彩會公會提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕4年一度的世界盃足球賽即將點燃戰火！2026年世界盃將於台灣時間6月12日至7月20日在美國、墨西哥及加拿大登場，看準全球球迷觀賽熱潮，台灣運彩祭出總價值超過千萬元的抽獎好禮，從名車、現金、黃金到國際機票與熱門3C產品，中華民國運彩公會也宣布，加碼回饋會員獎金5萬元，為球迷觀賽增添更多樂趣，看比賽也能把大獎帶回家。

台灣運彩針對本次世界盃104場精彩對戰，提供單場及場中投注等多元玩法，並搭配官方抽獎活動，祭出包括Land Rover Defender休旅車、百萬元現金、黃金、日本東京商務艙來回機票、Apple Watch及iPad等獎項，吸引球迷參與。

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運彩公會也宣布要加碼回饋會員，運彩公會理事長何昱奇表示，本次活動鎖定指定證號會員，凡於世界盃活動期間投注累積達200萬元以上，且成功抽中台灣運彩官方活動任一獎項者，經相關資料查驗無誤後，公會將再加碼致贈5萬元獎金，每位符合資格會員限領一次。

何昱奇說，透過運彩官方抽獎與公會加碼雙重回饋，希望讓世界盃不只是球迷關注的足球盛宴，也成為幸運得主抱回現金、大獎的機會，他也提醒，參與加碼活動者須依規定提供中獎證明及相關文件供查驗，詳細活動辦法與資格認定，仍以台灣運彩及全國運彩公會公告內容為準。

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