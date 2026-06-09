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MLB》曾叛逃獲10億約 古巴「Y-Rod」防禦率破7、遭藍鳥DFA

2026/06/09 07:40

Y.羅德里奎茲。（資料照，法新社）Y.羅德里奎茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕古巴右投「Y-Rod」Y.羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）本季在大聯盟出賽10場，其防禦率高達7.71，今天遭到藍鳥隊指定讓渡（DFA）。

Y.羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）曾在2020年起效力日職中日龍，他在2023年代表古巴隊參加世界棒球經典賽後，傳出叛逃至多明尼加，想挑戰大聯盟舞台。Y.羅德里奎茲最終在2024年與藍鳥簽下5年3200萬美元（約10.1億新台幣）合約。

2024年旅美首個賽季，Y.羅德里奎茲先發21場，交出1勝8敗、防禦率4.47的成績。隔年Y.羅德里奎茲以後援為主，出賽66場有1場先發，拿到3勝2敗、防禦率3.08的成績，有14次中繼成功、2次救援成功。

不過，Y.羅德里奎茲在去年季後賽表現欠佳，出賽4場共投2.2局失掉3分，其防禦率高達10.13，也讓他無緣進入世界大賽名單。Y.羅德里奎茲去年季後被移出40人名單。

Y.羅德里奎茲今年開季從小聯盟3A出賽，5月11日升上大聯盟，本季出賽10場都是後援，吞下1敗、有1次中繼成功，防禦率高達7.71，共投9.1局失11分（8分為自責），被打擊率0.324，每局被上壘率（WHIP）為2.04。如今Y.羅德里奎茲遭到DFA。

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