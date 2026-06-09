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日職》主審遭球棒砸中昏迷1個多月有好消息 家屬：能眨眼、移動手臂

2026/06/09 08:13

主審川上拓斗不慎被球棒打中頭部。（資料照，法新社）主審川上拓斗不慎被球棒打中頭部。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職一軍今年4月16日養樂多燕子與橫濱DeNA之戰，主審川上拓斗不慎被養樂多洋砲J.歐蘇納（José Osuna）的揮棒打中頭部，導致重傷昏迷。日媒《體育報知》報導，川上拓斗的家屬透過聲明表示，雖然川上還沒有恢復意識，但他會對家人及前來探病的人眨眼示意。

川上拓斗當天執法時，J.歐蘇納揮棒後不慎讓球棒脫手，砸中主審川上拓斗的頭部，隨即送醫治療並進行緊急手術，已經從加護病房轉至普通病房，距離意外事故發生至今逾一個半月，川上拓斗尚未恢復意識。

川上拓斗的家屬透過聲明表示，「我們感謝所有醫療相關人員竭盡全力為他治療。同時，也感謝各界人士以及球迷朋友們給予我們許多鼓勵與慰問。」

川上的家屬提到，「拓斗仍持續接受治療與復健。根據主治醫師的說明，雖然目前還不能說已經恢復意識，但他會對家人及前來探病的人眨眼示意，也會移動手臂等。與受傷當時相比，我們感覺他的狀況已有所好轉。」

「目前仍無法確定出院時間，但未來仍將持續進行復健與治療。身為家人，我們也將陪伴他一路走下去。」川上的家屬寫道，「最後，再次由衷感謝大家給予我們無數鼓勵與支持的訊息。拓斗正在努力與傷勢奮戰，也請各位繼續為他加油打氣。敬請大家多多關照，謝謝。」

此外，日職聯盟（NPB）上月也正式制定「危險揮棒」的規定，只要球棒脫手砸中人，就會被驅逐出場。而NPB也宣布全部的主審都必須配戴安全帽。

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