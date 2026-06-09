NBA冠軍賽》川普到場創現任總統首例 球評批：若尼克輸球就怪他

美國總統川普到場觀戰。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第3戰，目前尼克系列賽以2比0領先馬刺，今天移師到尼克主場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行，由於美國總統川普（Donald Trump）到場觀戰，主場維安隨之升級。《ESPN》知名名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就在節目中批評，如果尼克今天輸球，他會怪罪川普。

根據《美聯社》報導，由於川普今天到場觀看總冠軍賽第3戰，考量維安問題，尼克隊官方請球迷們至少提前2小時抵達球場，要出示門票通過多個檢查哨，同時接受類似美國運輸安全管理局（TSA）使用的金屬探測安檢門檢查。

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麥迪遜廣場花園球場周邊數個街區設置大型安全警戒區，取消場館外的觀賽派對，並對持票觀眾實施禁止攜帶包包入場的規定，同時取消在麥迪遜廣場花園外舉辦觀賽派對。

根據《美聯社》指出，在「StubHub」、「SeatGeek」和「VividSeats」等二手票券平台上，連最便宜的高層看台座位都已經飆破6000美元（約新台幣19萬元）。而場邊座位的票價，其價格更超過7.5萬美元（約新台幣239萬元）。

這是尼克隊自1999年以來首次挺進總冠軍賽，距離1973年以來首座總冠軍只差2場勝利。

不過，史密斯今天在《ESPN》節目中批評川普出席總冠軍賽，「如果今天害紐約尼克輸球，我會怪罪他。我會怪美國總統！而且該死的，如果我們今晚輸球，我希望共和黨因此少拿一些選票！」、「這位總統沒必要出現在紐約市...他跑來看這場比賽實在太荒謬了。」

"If it causes the New York Knicks to lose tonight, I'm blaming him. I'm blaming the president of the United States! And damnit, I hope the GOP loses votes because of it if we lose tonight!" – Stephen A. Smith https://t.co/rrKEjBgLw1 pic.twitter.com/IAZAXJrv0y — Awful Announcing （@awfulannouncing） June 8, 2026

美國總統川普。（法新社）

尼克球迷進場觀戰。（美聯社）



尼克主場麥迪遜廣場花園。（歐新社）

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