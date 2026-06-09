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MLB》6月OPS破1！水手明星一壘猛夯滿貫砲、勝金鶯穩坐美西龍頭

2026/06/09 09:39

奈勒本場敲出滿貫全壘打，成為比賽的功臣之一。（美聯社）奈勒本場敲出滿貫全壘打，成為比賽的功臣之一。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客迎戰金鶯的水手，靠著明星一壘手奈勒（Josh Naylor）的滿貫砲加持之下，終場以6：3奪勝，拿下系列賽開門紅，並持續坐穩美聯西區的龍頭寶座。

水手在金鶯先發吉布森（Trey Gibson）的壓制之下，前4局都未能得分，但來到5局上半，團隊馬上靠兩支安打以及高飛犧牲打打破鴨蛋。

而水手在楊恩（Cole Young）敲出安打後攻佔一、二壘，金鶯啟用牛棚換上努涅茲（Anthony Nunez）也遇到控球不穩保送羅德里奎茲（Julio Rodríguez）後，輪到3棒奈勒打擊，他相中內角高94.8英里（約152.6公里）速球，大棒一揮掃出右外野大牆形成超前比數的滿貫全壘打，單局一共灌進5分。

而投手端，水手今日掛帥的漢考克（Emerson Hancock）主投5局僅被敲出3支安打失掉1分，送出3次三振與2次保送，防禦率降至2.74，比賽後段交給牛棚後，雖然在7、8兩局各失1分，不過水手也在8上靠著阿羅薩雷納（Randy Arozarena）適時安打再添分數，最後半局終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）關門成功，讓漢考克收下本季第5勝。

水手本場一共敲出9支安打，其中奈勒單場雙安、靠著滿貫砲進帳4分打點，6月6場比賽已經打出整體攻擊指數（OPS）1.052的火燙表現，此外阿羅薩雷納4打數繳出3安「猛打賞」、坎佐內（Dominic Canzone）也擊出2支安打。

目前以35勝32敗暫居美聯西區首位的水手，明天持續在客場迎戰金鶯，進行系列賽的第2場比賽，前者推派明星強投吉爾伯特（Logan Gilbert）先發，後者則由左投手羅傑斯（Trevor Rogers）迎戰。

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