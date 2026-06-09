自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「費仔」秀選球眼 守護者延長賽不敵洋基、近5戰吞4敗

2026/06/09 10:36

費爾柴德。（資料照，法新社）費爾柴德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天沒有先發，比賽後段替補出賽，全場2打席選到1次保送。守護者最後在延長賽10局以5比7敗給洋基，終場守護者隊吞2連敗，近5場比賽吞4場敗仗，仍以37勝31敗居美聯中區龍頭。

費爾柴德是在第7局上接替守中外野，7局下面對洋基投手柏德（Jake Bird），費爾柴德纏鬥6球後選到保送上壘。第9局下面對洋基終結者貝納（David Bednar），費爾柴德在2好1壞時揮空吞三振。

總計費爾柴德全場2打席1打數，吞1次三振、選到1次保送。本季費爾柴德在大聯盟出賽6場，共8打數敲出1安、貢獻1分打點，吞7次三振，打擊率為0.125，整體攻擊指數（OPS）為0.489。

高德施密特。（法新社）高德施密特。（法新社）

洋基38歲前MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）首局擊出兩分砲，第3局守護者游擊手羅奇歐（Brayan Rocchio）發生傳球失誤，讓洋基再拿1分。

3局下守護者隊無人出局攻占二、三壘，洋基先發右投沃倫（Will Warren）發生暴投失掉1分，接著守護者隊用滾地球護送1分、加上洋基游擊手卡巴耶羅（José Caballero）要命失誤再失1分，守護者隊單局拿3分追平比數。

洋基三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）第5局擊出陽春砲超前比數，6局下馬丁尼茲（Angel Martínez）擊出逆轉兩分砲幫助守護者超前比數。8局上洋基先靠2安攻佔一、三壘，高德施密特敲出滾地球護送回1分，雙方再度戰成5比5平手。

延長賽10局上，洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）在滿壘時擊出帶有2分打點的關鍵安打，超前比數。10局下守護者反攻未果，讓洋基收下2連勝。

洋基全場動用8名投手，沃倫主投4.1局失3分（2分自責）無關勝敗，貝納後援1.2局賞3次三振無失分，收本季第2勝。洋基以39勝26敗居美聯東第二。

守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）5局失4分（3分自責）無關勝敗。阿姆斯壯（Shawn Armstrong）1局失2分（1分自責）吞本季首敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中