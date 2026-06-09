MLB》「費仔」秀選球眼 守護者延長賽不敵洋基、近5戰吞4敗

費爾柴德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天沒有先發，比賽後段替補出賽，全場2打席選到1次保送。守護者最後在延長賽10局以5比7敗給洋基，終場守護者隊吞2連敗，近5場比賽吞4場敗仗，仍以37勝31敗居美聯中區龍頭。

費爾柴德是在第7局上接替守中外野，7局下面對洋基投手柏德（Jake Bird），費爾柴德纏鬥6球後選到保送上壘。第9局下面對洋基終結者貝納（David Bednar），費爾柴德在2好1壞時揮空吞三振。

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總計費爾柴德全場2打席1打數，吞1次三振、選到1次保送。本季費爾柴德在大聯盟出賽6場，共8打數敲出1安、貢獻1分打點，吞7次三振，打擊率為0.125，整體攻擊指數（OPS）為0.489。

高德施密特。（法新社）

洋基38歲前MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）首局擊出兩分砲，第3局守護者游擊手羅奇歐（Brayan Rocchio）發生傳球失誤，讓洋基再拿1分。

3局下守護者隊無人出局攻占二、三壘，洋基先發右投沃倫（Will Warren）發生暴投失掉1分，接著守護者隊用滾地球護送1分、加上洋基游擊手卡巴耶羅（José Caballero）要命失誤再失1分，守護者隊單局拿3分追平比數。

洋基三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）第5局擊出陽春砲超前比數，6局下馬丁尼茲（Angel Martínez）擊出逆轉兩分砲幫助守護者超前比數。8局上洋基先靠2安攻佔一、三壘，高德施密特敲出滾地球護送回1分，雙方再度戰成5比5平手。

延長賽10局上，洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）在滿壘時擊出帶有2分打點的關鍵安打，超前比數。10局下守護者反攻未果，讓洋基收下2連勝。

洋基全場動用8名投手，沃倫主投4.1局失3分（2分自責）無關勝敗，貝納後援1.2局賞3次三振無失分，收本季第2勝。洋基以39勝26敗居美聯東第二。

守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）5局失4分（3分自責）無關勝敗。阿姆斯壯（Shawn Armstrong）1局失2分（1分自責）吞本季首敗。

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