MLB》近7場防禦率僅0.51！費城人王牌左投7局狂飆10K擊退藍鳥

桑契斯今日主投7局狂飆10K僅失2分，收下本季第8勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客藍鳥主場的費城人，靠著力拚生涯首座塞揚獎的王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）7局失2分並狂飆10次三振的帶領下，助隊以5：2擊敗藍鳥收下2連勝，也拿下3連戰的首場勝利。

桑契斯前2局投出6上6下，3局下半開局被史卓（Myles Straw）擊出二壘安打，並靠著連續滾地球掩護讓藍鳥打破鴨蛋，4局再飆3上3下後，被克萊門特（Ernie Clement）在5局下半挨了一發陽春砲再掉1分，不過之後就未再讓對手越雷池一步。

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桑契斯今天用了107球主投7局，被敲出4支安打失掉2分，送出10K以及1BB，伸卡球均速95.7英里（約154公里），最快來到97.3英里（約156.6公里）。

打線部分，賈西亞（Adolis García）在2局上半敲出2分砲幫助球隊先馳得點，3局也靠著波姆（Alec Bohm）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）接力安打外加史多特（Bryson Stott）的保送單局灌進3分，並在先發投手的封鎖以及最後兩局凱勒（Brad Keller）、杜蘭（Jhoan Duran）接力守下勝利。

桑契斯今年展現超鬼神宰制力，甚至一度寫下連續50.2局沒有失分，成為大聯盟史上第5高，目前近7場的比賽每場都可以投至少7局，53局的投球送出多達63次三振且只有5保送，僅僅失掉3分，防禦率低到只有0.51，而他本季已累積93.1局，送出113K，8勝2敗防禦率1.54，持續朝生涯首座塞揚獎為目標邁進。

費城人與藍鳥將繼續在明天交手，雙方分別推派惠勒（Zack Wheeler）以及席斯（Dylan Cease）兩大強投掛帥，其中席斯更是要迎來自5月26日因左腿筋拉傷進入15天傷兵名單後的首度登板。

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