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NBA冠軍賽》尼克拍賣場邊「名人席」100萬美元成交破紀錄

2026/06/09 10:17

紐約麥迪遜廣場花園場邊座位。（路透）紐約麥迪遜廣場花園場邊座位。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽第3戰今天在紐約麥迪遜廣場花園（MSG）登場，今天球隊宣布，備受矚目的「名人席」慈善拍賣結果出爐，最終由兩家紐約在地企業以100萬美元（約3200萬台幣）的天價聯手標下，拍賣所得將全數捐贈給「夢想花園基金會」，寫下該基金會歷史上最大的一筆單筆捐款紀錄。

尼克自1999年重返總冠軍賽，票價也跟著水漲船高。今天球隊宣布，場邊名人席以100萬美元拍賣，由紐約的名門律師事務所Gibson, Dunn & Crutcher LL 以及私募股權投資公司 Veritas Capital 共同出資得標。這兩個座位通常不會出售，都保留給好萊塢巨星或是其他名人

隨著紐約尼克隊自 2000 年後、睽違超過 25 年首次重返主場進行 NBA 總決賽，迎戰聖安東尼奧馬刺隊，兩張平時專屬好萊塢巨星的場邊座位成了全城最熱門的搶手貨。這次拍賣由紐約兩大巨頭——名門律師事務所 Gibson, Dunn & Crutcher LL 以及私募股權投資公司 Veritas Capital 共同出資拆分中標。

尼克老闆多蘭（James Dolan）對兩家企業的慷慨解囊表達謝意，他表示，這筆百萬美元的善款，將成為持續翻轉弱勢青少年未來的重要資源。

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