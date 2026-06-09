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排球》生日助台灣女排力退澳洲收2連勝 廖苡任：團隊精神是最大收穫

2026/06/09 10:32

台灣女排亞洲盃收下2連勝。（AVC提供）台灣女排亞洲盃收下2連勝。（AVC提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026年女子排球亞洲盃台灣隊面對澳洲歷經4局激戰，最終以 25：20、17：25、25：22、25：19 擊敗對手，順利收下小組賽2連勝，持續朝分組前二與四強目標邁進。

台灣隊首局率先掌握節奏，以 25：20先馳得點，不過第2局受到對手攔網與發球施壓影響，以 17：25 遭追平。關鍵第3局台灣隊重新穩住陣腳，在攻防兩端逐漸找回節奏，以 25：22 拿下重要一局，並在第4局持續維持進攻火力，最終以 25：19 收下勝利。

個人表現方面，張稦豈攻下全場最高 21 分，蔡幼群貢獻 13 分，葉于雯也有 10 分進帳，成為中華隊獲勝的重要功臣。

賽後隊長廖苡任表示，本場比賽最大的收穫來自於球隊展現出的團隊意識。「我認為今天團隊精神非常好。」她指出，除了團隊合作之外，面對澳洲高大攔網所帶來的挑戰，也是球隊的重要學習機會。「在技術層面上，大家更熟悉高人攔網不同的節奏與打法，我相信打完這場球後，對攻擊手來說經驗值提升了很多。」

談到球隊在第二局遭到追平後如何重新掌握比賽節奏，廖苡任認為，教練團的調度扮演了重要角色，同時球員們也展現出更多耐心與專注力。「我認為是教練的調度，還有大家願意更有耐心地專心在防守以及保護隊友上面。」她表示，台灣隊能夠在第3局重新站穩腳步，正是來自於團隊共同努力的成果。

本屆亞洲盃是台灣女排今年首個國際賽事，陣中有不少新面孔加入。對於目前球隊的磨合狀況，廖苡任表示，球隊仍在持續建立默契，但大家都願意為團隊付出，也逐漸展現出全員皆兵的特質。「持續磨合、全員皆兵。」她說，身為隊長，自己的責任就是盡量把大家串連起來，讓球隊在場上能夠發揮出更好的整體戰力。

值得一提的是，比賽這天同時也是廖苡任的生日。能夠在生日當天與隊友們一同拿下重要勝利，讓她格外開心。「感謝我的隊友、教練團，在生日這天能夠跟大家一起拿下勝利，我真的非常開心！」她也期待球隊能夠延續目前的氣勢，一場一場拿下勝利，朝著最後一天、最後一場比賽的目標前進。

台灣女排下一場比賽將於今天中午12點（台灣時間）登場，對手為烏茲別克，將持續爭取小組賽佳績。

廖苡任。（AVC提供）廖苡任。（AVC提供）

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