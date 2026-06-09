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MLB》光芒2年級生失1分好投 6投手輪番壓制紅襪保住美東龍頭

2026/06/09 11:44

西摩今天主投4局僅失1分。（法新社）西摩今天主投4局僅失1分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在主場與紅襪交手的光芒，在大聯盟2年級生西摩（Ian Seymour）4局失1分帶頭之下，靠著6名投手接力壓制，幫助球隊以3：1收下勝利，也拿到3連戰系列賽首勝。

自2021到2025年皆入選光芒農場大物的西摩，在大聯盟以牛棚角色出賽為主，但他在小聯盟5年球季共75場出賽，其中73場擔任先發，因此具備吃長局數的能力，今天賽前西摩在大聯盟生涯累積45場出賽，其中6場為先發，防禦率4.19，獨立防禦率（FIP）3.55。

西摩前兩局未讓紅襪敲出安打，但在3局上半被梅耶爾（Marcelo Mayer）轟出一發陽春砲，不過隨後連續解決6名打者完成任務，幫助球隊吃掉前4局且只被敲出1支安打，送出5次三振與1次保送失掉1分，防禦率從5.23降至4.89。

打線部分，狄亞茲（Yandy Díaz）面對先發投手厄利（Connelly Early）擊出首局首打席首球全壘打先馳得點，5局下半再藉由史雷特（Austin Slater）安打、厄利暴投以及阿蘭達（Jonathan Aranda）適時敲安攻下超前分，而本場有開轟表現的狄亞茲還在8下擊出高飛犧牲打再添分數，最終光芒靠著多名投手輪番上陣守住勝利。

光芒本場比賽勝投由中繼1.1局無失分的勒古米納（Casey Legumina）所拿走，布瑟（Cam Booser）、凱利（Kevin Kelly）與克里文傑（Garrett Cleavinger）拿下中繼點，貝克（Bryan Baker）收穫救援成功，包含先發在內一共派出6名投手。

目前以38勝25敗、勝率.603以些微差距領先洋基的美聯東區龍頭光芒，明天將與紅襪進行系列賽第2場交手，雙方分別推派35歲老將馬丁尼茲（Nick Martinez）以及23歲大物左投托勒（Payton Tolle）掛帥先發。

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