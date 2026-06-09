NBA冠軍賽》川普親臨尼克主場 球迷不給面子爆噓

川普現身尼克主場觀賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克與馬刺今天進行冠軍賽第3戰，此戰的場外焦點，在於美國總統川普（Donald Trump）親臨現場觀賽，不過現場球迷很不給情面，給予川普噓聲。

川普今天現身尼克主場，成為史上第一位到場觀看NBA冠軍賽的現任美國總統，不過開場前唱國歌、現場轉播單位帶到川普時，現場球迷引爆出了噓聲。

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根據《路透》民調，川普現在支持率僅約35%，接近他執政生涯以來新低。

NBA聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）賽前受訪表示，在紐約出生的川普是尼克迷，執政前曾是尼克場邊席的一份子。「很歡迎他來到這邊，我想這就是運動特別的地方。」席爾瓦說，現今人們有諸多分歧，運動讓大家有個共通點，我們應該尋找這些共同點，並以此為基礎發展。

President Trump is in attendance for Game 3 in New York.



He's the first sitting U.S. President to attend an NBA Finals game. pic.twitter.com/sHdRNArzUu — ESPN （@espn） June 9, 2026

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