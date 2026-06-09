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NBA冠軍賽》溫班亞瑪砍32分領銜 馬刺擊敗尼克扳回一城

2026/06/09 11:33

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽第3戰今天移師紐約主場麥迪遜廣場花園進行，系列賽以0：2落後的馬刺，今天在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）砍32分帶領下，終場以115：111擊敗尼克，系列賽扳回一城，追到1：2。

系列賽陷入0：2落後的馬刺，今天在客場勢必要扳回一城，由於這是尼克自1999年後再次重返總冠軍賽，現場眾星雲集，包含美國總統川普、林書豪等人都現身觀戰。

馬刺今天開局在溫班亞瑪、卡瑟爾（Stephon Castle）輪流發揮帶領下取得領先，但在第2節尼克展開反撲，湯斯（Karl-Anthony Towns）、阿努諾比（OG Anunoby）連續得分，助隊迎頭趕上，兩隊展開拉鋸。

第2節尾聲哈特（Josh Hart）、布朗森（Jalen Brunson）接力飆進三分球，帶隊在半場打完取得64：57領先。尼克在上半場團隊命中率高達58%，阿努諾比進帳17分全隊最高，馬刺方面，卡瑟爾（Stephon Castle）半場進帳18分最佳。

易籃後，馬刺持續緊追，這節尾聲在強森（Keldon Johnson）、溫班亞瑪連續得分之下再度超車，加上錢帕尼（Julian Champagnie）三分火力挹注，3節打完反倒是黑衫軍取得1分領先。

進入決勝節，尼克開局陷入得分荒，讓馬刺打出6：0攻勢，隨後布朗森放進兩分止血，溫班亞瑪接著飆進三分球還造成犯規，原本有機會4分打，但尼克提出挑戰成功，反倒變成進攻犯規，進球不算，馬刺也少了擴大領先的機會。

終場前33秒時，布朗森飆進三分球助隊回到3分落後，隨後福克斯（De'Aaron Fox）回敬兩分，馬刺回到5分領先，而在暫停後，阿努諾比轟進三分球，助尼克又追到2分差，比賽還有變數。隨後尼克採取犯規戰術，送卡瑟爾上罰球線，他兩罰俱中，而尼克也無法把握最後進攻機會，只能眼看馬刺收下勝利。

馬刺今天5人得分上雙，溫班亞瑪繳出32分、8籃板、6助攻，卡瑟爾23分次之；尼克方面，布朗森也飆出32分，阿努諾比28分次之。

布朗森。（路透）布朗森。（路透）

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