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MLB》關門失敗讓王牌做白工！巨人遭國民逆轉與勝利擦肩而過

2026/06/09 12:25

韋伯今天力扛8局只失1分，可惜因牛棚砸鍋無緣勝投。（路透）韋伯今天力扛8局只失1分，可惜因牛棚砸鍋無緣勝投。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天回家作戰面對國民的巨人，雖然當家王牌韋伯（Logan Webb）主投8局僅掉1分展現壓制力，但牛棚投手在最後半局失手慘遭逆轉，終場以3：4苦吞敗仗，系列賽首戰與勝利擦肩而過。

雙方前5局都遭到壓制1分未得，6局上半先抓到2人出局的韋伯，接連被伍德（James Wood）與賈西亞（Luis García Jr.）擊出安打失掉1分，但下個半局打線很快討回來，李政厚、艾德里奇（Bryce Eldridge）與查普曼（Matt Chapman）安打串聯將比分追平。

不過來到8局下半，巨人再度開啟攻勢，李政厚和艾德里奇再次連線攻下超前分，而在查普曼被觸身球保送後，哈斯（Eric Haase）與考克斯（Jonah Cox）接連的犧牲觸擊再送回1分。

9局上半，巨人推派文恩（Keaton Winn）登板關門卻狀況不佳，接連被敲1安、丟觸身球以及捕手捕逸形成二、三壘有人局面，隨後代打的阿布拉姆斯（CJ Abrams）建功敲出中間方向穿越安打扳平比數，接著年輕好手萊爾（Daylen Lile）也把握得點圈機會敲安逆轉比數。

雖然下個半局韌性十足的巨人仍有反攻氣焰，一度攻佔到一、三壘，但最終還是被瓦蘭德（Gus Varland）成功守住，無緣再度逆轉帶走比賽。

韋伯今天只用99球就完成8局，被敲出5支安打失掉1分，送出7次三振且沒有任何保送，伸卡球與四縫線均速分別為92.1英里（約148.2公里）與92.9英里（約149.5公里），最快球速一度測到94.2英里（約151.6公里），但因牛棚失手而無緣第4勝。

國民與巨人明天將繼續交戰，雙方推派阿瓦瑞茲（Andrew Alvarez）與豪瑟（Adrian Houser）掛帥先發。

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