NBA冠軍賽》被斑馬讚是隊上最成熟球員 城堡哥：我不像他9點睡覺

溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天在總冠軍賽第3戰以115：111擊敗尼克，系列賽追成1：2。陣中球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）飆出32分，卡瑟爾（Stephon Castle）也有23分進帳，兩人賽後也對於對方表現讚譽有加，斑馬還稱讚卡瑟爾是隊上最成熟的球員。

溫班亞瑪今天攻下32分、8籃板、6助攻，加上卡瑟爾貢獻23分、5籃板、5助攻，他們也成為史上首對以不超過22歲的年紀，在總冠軍賽飆進至少20分的雙人組，寫下NBA歷史紀錄。

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溫班亞瑪賽後大讚卡瑟爾，他說：「他可能是我們隊上最成熟的球員，即便他不是隊裡年紀最大的那個。」他提到，卡瑟爾在進入NBA之前就已經歷過大場面的比賽，所以對於他的表現並不意外，「他一次次地證明自己的能力，也證明我們信任他這件事是正確的。」

對於溫班亞瑪稱他是全隊最成熟的球員，年僅21歲的卡瑟爾笑稱，「溫班亞瑪可能才是第1，我不會晚上9點就睡覺，但應該可以算是第2。」另外，他在場邊訪問時也被問到關於球隊領袖的話題，卡瑟爾認為，斑馬會是隊上重要領袖，「雖然他也很年輕，但他在場上是很出色的領導者，無論場內外都是很棒的隊友，不管他自己表現好壞，他都會向隊友傳遞正確訊息。」

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