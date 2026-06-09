TPBL》新主帥曝光！ 宇都宮3冠主帥齊科掌海神兵符

海神新主帥齊科。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄全家海神職業籃球隊今宣布新賽季將由前日本B聯盟宇都宮皇者總教練、紐西蘭籍齊科（Zico Coronel） 接掌兵符，雙方簽下複數年合約。齊科擁有超過20年執教資歷，擔任總教練及助理教練期間奪下7座總冠軍，2021年、2025年更分別獲紐西蘭NBL、日本B聯盟年度最佳教練殊榮，他的加入將成為海神重返爭冠行列的第一步。

2004年起展開執教生涯的齊科擁有包含執教國家隊在內的豐富經驗，於2016-17年擔任紐西蘭U16男籃總教練，並在2022年幫助紐西蘭男籃在亞洲盃（FIBA Asia Cup）摘銅。

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齊科更在不同隊伍分別留下冠軍成就，2021年率領紐西蘭NBL 威靈頓聖徒（Wellington Saints）奪冠，同年獲選年度最佳教練，其後轉戰日本B聯盟，22-23年幫助島根魔術隊隊史首闖季後賽；24-25年擔任宇都宮皇者隊（Utsunomiya Brex）教練團，在總教練季中離世後臨危受命接掌兵符，例行賽戰績第一並拿下年度總冠軍，生涯第二度獲年度最佳教練獎肯定，該年也在BCL Asia封王，25-26賽季則率宇都宮皇者拿下例行賽聯盟第二佳績，並抱回EASL 東亞超級聯賽冠軍。

「擁有共同目標至關重要，必須學會全隊一心。」齊科的執教哲學強調團隊的重要性，期望打造一支對於團隊優勢擁有深厚共識的球隊，「包含防守端的執行力、創造進攻空間，以及最大化球員個人及團隊的優勢，每位球員都必須做出對的觀察與關鍵決策、展現所長，齊心協力解決困難。」

齊科感謝海神隊管理階層的信任，對於即將展開的賽季與面對的人事物都十分期待，這將是他首度造訪高雄，還事先查了許多關於港都的知識與景點。

「新賽季的目標將是贏得總冠軍，為了實現這個目標，我們必須每天持續進步並把握每次機會，有效率地學習並養成習慣。」齊科說：「很期待與神隊友見面，我查到的所有資訊都告訴我高雄是一座美麗的城市，我會盡我所能，打造一支令高雄人和南台灣引以為傲的球隊。」

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