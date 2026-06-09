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NBA冠軍賽》尼克輸球就怪他？ 川普回酸知名球評：要有高IQ

2026/06/09 13:48

NBA總冠軍賽第3戰，美國總統川普（中）今天親臨現場觀賽。（路透）NBA總冠軍賽第3戰，美國總統川普（中）今天親臨現場觀賽。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第3戰，美國總統川普（Donald Trump）今天親臨現場觀賽，遭《ESPN》知名名嘴史密斯（Stephen A. Smith）開批，如果尼克輸球，他會怪罪川普。而尼克最終以111比115敗給馬刺，系列賽尼克仍以2比1領先。川普稍早受訪表示，史密斯是個好人，但競選總統必須要有高IQ（智商）。

《ESPN》報導，川普成為第一位親臨現場看NBA總冠軍賽的美國現任總統，他在比賽開打前抵達球場後，在包廂內與尼克老闆杜蘭（James Dolan）等人互動寒暄。該包廂位於球館下層看台後方，周圍設有防彈玻璃。

不過，賽前演唱國歌時，川普敬禮的畫面短暫出現在紐約主場麥迪遜廣場花園的大螢幕上，引起部分紐約球迷噓聲伺候。川普在賽後搭乘總統專機「空軍一號」返回華盛頓前，他向媒體表示，「我認為大部分是歡呼聲，現場非常大聲，而且非常熱烈。」

由於川普到場看球，現場實施高規格安檢，這讓史密斯今天在節目中批評川普，「如果尼克今晚輸球，他會怪罪川普。」

川普對此回應，「我覺得他這個人還不錯，但要競選總統，你需要具備某種特定的才能。你必須有高IQ，我不太確定史密斯是否擁有這樣的條件。」

川普搭機前受訪。（法新社）川普搭機前受訪。（法新社）

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