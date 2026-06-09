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MLB》後段棒次成火力核心！近況低迷教士逆轉擊敗紅人

2026/06/09 13:54

今天埋伏在8棒的泰勒單場雙安，還包辦全隊一半打點。。（美聯社）今天埋伏在8棒的泰勒單場雙安，還包辦全隊一半打點。。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前近8場僅拿1勝的教士，今天在主場要面對紅人，靠著埋伏在7到9棒的包溫（Jase Bowen）、泰勒（Samad Taylor）與費爾明（Freddy Fermin）擔綱火力核心，在比賽後段上演逆轉秀，終場以6：2擊敗對手，收下系列賽首勝。

教士在3局下半靠著費爾明本季第3發全壘打先馳得點，不過5局上史都華（Sal Stewart）把握得點圈有人機會擊出安打幫助紅人追平比數，6上阿若尤（Edwin Arroyo）也在一、三壘有人時透過高飛犧牲打攻下超前分。

然而來到7局下半，教士吹起反攻號角，開局柏格茲（Xander Bogaerts）與西茲（Gavin Sheets）長打串聯扳平戰局，即便紅人啟用牛棚換上安東（Tejay Antone）也檔不住攻勢，接力上場打擊的包溫與泰勒採用小球戰術，雙雙觸擊點成內野安打再度領先。

比賽進入8局下半教士持續發威，靠著兩支安打與盜壘攻占二三壘，緊接著泰勒與費爾明皆把握機會敲安，單局灌進3分追加保險，也奠定整場比賽的勝基。

教士今天全場擊出10支安打，其中就有4位選手單場雙安，分別是5棒的柏格茲以及後段棒次的包溫、泰勒與費爾明，其中泰勒還一人包辦3分打點。

投手部分，教士今天推派曾加入道奇的畢爾勒（Walker Buehler）掛帥，主投4.2局雖被擊出較多的8支安打但也僅失1分，送出4次三振與2次保送，而紅人先發的阿博特（Andrew Abbott）繳出6局失3分的優質先發內容，可惜打線沒有支援無法逃敗，而勝投最終由中繼1.2局未被敲安的莫瑞亨（Adrian Morejon）拿下。

教士與紅人明天將繼續進行系列賽第2場比賽，分別派出明星右投吉歐里多（Lucas Giolito）與火球男伯恩斯（Chase Burns）出戰。

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