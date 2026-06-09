世足》壞消息！荷蘭隊開賽前夕痛失後衛大將、門將傷退待觀察

廷伯。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕世足賽開踢前夕，荷蘭隊驚傳戰力折損消息，24歲中場廷伯（Jurrien Timber）近期與腹股溝傷勢奮鬥，因無法及時恢復，荷蘭足協宣布陣前換將，遞補人選為赫特魯伊達（Lutsharel Geertruida）。

廷伯現效力英超兵工廠，3月中旬起就受到腹股溝傷勢困擾，但仍在5月30日於布達佩斯舉行的歐冠聯賽決賽下半場替補上陣。但在考量其恢復狀況之後，荷蘭足協仍以「傷勢恢復情況仍未達參賽標準」原因，將廷伯調離名單，廷伯將在與烏茲別克的比賽結束後，離開荷蘭國家隊位於紐約的賽前集訓營。

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因此，儘管廷伯已在歐冠決賽復出亮相，但傷勢恢復進度仍未達荷蘭隊醫療團隊的標準，因此最終無法列入世界盃參賽名單。

荷蘭稍早在友誼賽2:1險勝烏茲別克，前鋒哈克波（Cody Gakpo）連同上半場12碼罰球在內，單場進兩球。不過，門將費布根（Bart Verbruggen）在禁區內接獲高球時，遭對手球員手肘撞擊側腹痛苦倒地，雖然一度繼續比賽，但在下半場第20分鐘仍被迫提前退場，目前傷勢仍不明朗。

荷蘭隊本屆被分在F組，和日本、瑞典與突尼西亞同組。

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