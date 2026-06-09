MLB》狂轟濫炸！兩隊狂敲11轟、豪灌29分 釀酒人艱苦勝運動家

與運動家鏖戰到12局的釀酒人，最終以1分之差奪下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人與運動家3連戰的第1場比賽，兩隊打擊徹底火力全開，一路鏖戰到12局，最終由釀酒人以15：14艱苦奪下4連勝。

雙方正規9局結束雙方皆已攻下10分雙雙「開魯閣」，10局上半進入到二壘有人的突破僵局制延長賽，釀酒人先是靠著安打與高飛犧牲打超前，隨後敬遠面對康崔拉斯（William Contreras），但他在0好3壞的情況下積極出棒，一棒轟出距離長達463英尺的超大號3分彈，讓球隊有著4分領先。

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有了分數進帳後，在第9局沒有失分的釀酒人火球男「勝投怪盜」艾許比（Aaron Ashby）續投10局下，雖然順利抓到2人出局，但運動家發揮超強韌性，蘭利斯（Shea Langeliers）擊出安打帶有1分打點，沒想到勇奪新人王的柯茲（Nick Kurtz）與代打上陣的海姆（Jonah Heim）接力「背靠背」炸裂，再度將比數扳平。

不可思議的將比賽再度戰成平手後，11局雙方也沒有分數進帳，不過12局上半，二壘跑者耶利奇（Christian Yelich）先是盜三壘成功，接著圖榮（Brice Turang）擊出中間方向滾地球，二壘手往本壘試圖阻擋分數進帳未果，讓釀酒人攻下超前分，下個半局派翠克（Chad Patrick）關門成功，總算結束這場耗時4小時又14分鐘的艱苦大戰。

兩隊在本場比賽合計打出34支安打，一共拿下29分，其中索德斯東（Tyler Soderstrom）與柯茲上演單場雙響砲，蘭利斯、圖榮、范恩（Andrew Vaughn）、蓋洛夫（Zack Gelof）、包爾斯（Jake Bauers）、康崔拉斯和海姆也加入煙火秀行列，一共敲出多達11支全壘打，創造罕見一幕。

釀酒人與運動家將繼續在明天進行比賽，雙方分別推派加塞（Robert Gasser）與金恩（J.T. Ginn）掛帥先發。

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