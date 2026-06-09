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體育 2026世界盃足球賽 最新報導

世足》世界盃首次擴編48隊 愛爾達直播39天賽程、共104場賽事

2026/06/09 13:55

FIFA世界盃™ 愛爾達連四屆轉播總代理（官方提供）FIFA世界盃™ 愛爾達連四屆轉播總代理（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026 FIFA世界盃將於台灣時間6月12日凌晨至7月20日盛大登場，愛爾達電視連續四屆取得台灣區轉播總代理，透過ELTA.tv全程完整播出史上首次擴編48隊、共計104場賽事，讓球迷不錯過任何一場精彩對決。同時，愛爾達將同步授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館完整賽事，以及有線電視東森電視、無線電視台視播出精選賽事，透過多元平台服務，讓更多台灣觀眾共同參與這場全球足球盛會。

今年世界盃首度擴編為48支球隊參賽，賽程橫跨39天，共進行104場比賽，規模創下歷史新高。來自世界各地的頂尖球星與國家隊將齊聚北美，在美國、加拿大與墨西哥三國共同舉辦的舞台上爭奪世界冠軍榮耀。除此之外，本屆也將是國際足壇新舊年代的傳承時刻，足壇巨星阿根廷梅西、葡萄牙C羅即將為榮譽而戰，而新生代的法國姆巴佩、挪威哈藍德、西班牙亞馬爾將登上世界舞台，預料上演精采的世代對話，都是本屆賽事的看點之一。

愛爾達電視董事長陳怡君表示：「愛爾達長期深耕足球轉播，每年播出超過數千小時頂級職業足球賽事，持續累積專業轉播經驗與服務品質。很榮幸愛爾達再次獲得FIFA肯定，不僅連續五屆轉播FIFA世界盃™，更連續四屆獲選擔任台灣地區轉播總代理。我們將投入最完整的轉播資源與最專業的製播團隊，希望在為期39天的世界盃賽事期間，讓所有台灣球迷都能感受到足球帶來的熱情與感動，共同享受這場地表最大派對。」

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