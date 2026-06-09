世足48強巡禮》拒絕再當最強無冕王 「橙衣軍團」荷蘭要突破重圍

范戴克。（資料照，美聯社）

荷蘭

參賽次數：11次

奪冠次數：0次（最佳成績亞軍）

上屆戰績：8強

晉級方式：世界盃歐洲區資格賽小組第一

總教練：科曼（Ronald Koeman）

主力球星：范戴克（Virgil van Dijk）

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荷蘭曾在1974、1978年和2010年挺進決賽，最終都屈居亞軍，被稱為足壇著名的無冕王者，但他們依舊是歐洲足壇最不可忽視的力量，近年大賽都有穩定表現，上屆世界盃也在8強PK戰才惜敗阿根廷，2024年歐洲國家盃也踢進4強。

力求隊史首冠的荷蘭，由老經驗的范戴克坐鎮後防線，效力巴塞隆納的中場德容作為組織核心，外界分析，「橙衣軍團」陣容的防線實力雄厚，中場是最大武器，但陣中缺少穩定得分點，尤其攻擊型中場西蒙斯（Xavi Simons）因傷缺陣，讓球隊進攻戰力蒙上陰影。

本屆荷蘭在歐洲區資格賽與波蘭、芬蘭、馬爾他及立陶宛同組，以6勝2和不敗戰績獲G組第一名直接晉級，世界盃小組賽與日本、瑞典和突尼西亞，最大焦點將是與日本之戰，外界看好他們能從F組順利出線。

球隊名單：

門將：費爾布魯根（Bart Verbruggen）、羅夫斯（Robin Roefs）、弗萊肯（Mark Flekken）

後衛：J.廷伯（Jurrien Timber）、范戴克（Virgil van Dijk）、阿克（Nathan Aké）、范赫克（Jan Paul van Hecke）、維弗（Mats Wieffer）、范德芬（Micky van de Ven）、鄧佛里斯（Denzel Dumfries）、哈托（Jorrel Hato）

中場：M.德容（Marten de Roon）、克魯伊維特（Justin Kluivert）、赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）、賴恩德斯（Tijjani Reijnders）、提爾（Guus Til）、庫普梅納斯（Teun Koopmeiners）、F.德容（Frenkie de Jong）、Q.廷伯（Quinten Timber）

中場：韋格霍斯特（Wout Weghorst）、德佩（Memphis Depay）、加克波（Cody Gakpo）、朗（Noa Lang）、馬倫（Donyell Malen）、布羅比（Brian Brobbey）、薩默維爾（Crysencio Summerville）

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