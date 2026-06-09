世足》差點已讀不回錯過世界盃！ 維德角國腳因一則訊息開啟尋根之旅

洛佩茲。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕綽號「藍鯊軍團」的維德角，是西非大西洋島國，隊史首度挺進世界盃會內賽，是世界盃史上主權國家中國土面積最小、人口第二少的參賽國。維德角名單中，洛佩茲（Pico Lopes）的出生地為愛爾蘭，日前資格賽期間受訪時，洛佩茲曾透露，維德角國家隊透過LinkedIn簡訊找到他，他卻差點錯過。

洛佩茲母親是愛爾蘭人、父親則來自維德角，他長年被大家稱為「Pico」，這個綽號來自父親，原因是父親家鄉一座被稱為Pico do Monte Gordo的高山。

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洛佩茲入選過愛爾蘭隊U19梯隊，2018年，時任維德角總教練阿奎亞斯（Rui Águas）透過LinkedIn首次聯繫他，但由於訊息內容是維德角通用、洛佩茲卻完全看不懂的葡萄牙文，洛佩茲當下沒有回覆，「從小到大，我們總是會提防奇怪簡訊或電話，我以為那是垃圾訊息。」

1年後，維德角國家隊再次聯繫他，這回洛佩茲用線上翻譯工具讀懂內容，立刻回覆表達興趣。6年後，他已站在率領維德角挑戰世界盃的門口。洛佩茲說：「我大概應該更早使用Google翻譯。我一直百分之百願意接受這個機會，也非常希望能參與其中。幸好沒有錯過這個機會。從那之後，一切都成了一段不可思議的旅程。」

洛佩茲說，自從受邀，他逐漸開始更深入了解自己的血統和根源，父親以他為榮，而他的祖父目前仍生活在維德角，他入選國家隊，讓整個家族充滿自豪感，「這對我父親來說也很棒。他非常驕傲，因為大家知道他的故鄉在哪裡。我也見到了許多堂表兄弟姐妹，每次回去，我都覺得自己更像一名維德角人。」

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