排球》16歲吳紫華繳最高分！台灣女排直落三輕取烏茲別克奪3連勝

20號為吳紫華。（AVC提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女排今於菲律賓坎登舉辦的 2026 年女子排球亞洲盃（AVC Cup for Women）迎來預賽第3戰。台灣隊此役走馬換將，嘗試以不同的陣容組合應戰烏茲別克，成人隊新面孔吳紫華、許甄軒雙雙進入先發名單。最終台灣隊以 25：17、25：13、25：19喜迎預賽3連勝，持續朝四強目標邁進。

台灣隊整體磨合漸入佳境，今日派出蔡幼群、許甄軒、洪家瑤、葉于雯、吳紫華、甘可慧，搭配自由球員許菀芸坐鎮先發。雖然首局面對烏茲別克出其不意的吊球，一度出現防守與串聯上的亂流，但在暫停過後團隊迅速調整，隨後靠著發球持續施壓，接連以 25：17、25：13 取得聽牌優勢。

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第3局台灣隊再度變陣，原先司職舉對的吳紫華改打快攻。在舉球員廖苡任的穿針引線下，數次成功調開對手攔網，為隊友製造出絕佳的進攻空間；比賽尾聲，透過廖苡任與吳紫華的默契配合，由吳紫華從中路突破攻下第 25 分，幫助球隊以直落三力克烏茲別克。

個人表現部分，由 16 歲的吳紫華攻下全場最高 13 分，其中包含 3 記攔網得分與 1 顆發球 ACE；同為高中生的許甄軒則進帳 11 分，另外甘可慧貢獻 11 分、蔡幼群 10 分，團隊多點開花。

內湖高中的吳紫華，是本次台灣隊陣中年紀最小的選手。今年亞洲盃是她首度作為成人代表隊的一員出賽，但她對國際賽舞台並不陌生，去年暑假，她才剛隨 U19 台灣女排挑戰世界級舞台「世界 U19 女子排球錦標賽」。與青少年賽事相比，她認為成人級賽事的對手與節奏明顯更加沉穩。

「第一場剛上場時比較緊張，但到第二場，團隊間的氣氛變得很好，站在場上也沒有了怯場的感覺。」雖然覺得自己目前的表現還不夠穩定，但吳紫華透露，場上總有不同的隊友帶領大家喊聲、提振士氣，這讓她慢慢能融入比賽，並享受團隊的凝聚力。

不論是在高中母隊還是企業排球聯賽，吳紫華便時常因應團隊戰術變換場上位置。在今日對上烏茲別克的比賽中，她前兩局專注於「舉對」，第3局則轉任「快攻手」，兩者都收到了不錯的效果。「練習時就演練過很多遍，比賽就是把練習的東西發揮出來吧！」吳紫華指出，平時在國訓中心集訓時，教練團就有事先告知會在比賽中切換角色，也讓她早早就做好心理準備與戰術調適。

面對成人隊的「初體驗」，除了台灣隊首要的衝擊4強目標外，吳紫華對自己的期許則是「享受舞台」。她分享，團隊中每位學姊的經驗都非常豐富，在場上給予她很多指導與安定感。她也笑說，其實教練團和團隊沒有給她太複雜的任務，所以她就專注在當下，把每顆球處理好，「有學姊們保護，所以我很放心，球來就打！」

台灣女排明日將休兵一日，下一場比賽將於 6 月 11 日下午 15 時（台灣時間）登場，對手為地主菲律賓。

台灣女排。（AVC提供）

廖苡任。（AVC提供）

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