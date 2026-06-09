MLB》道奇為何還不拉上破百英哩的火球大物？隨隊記者點出關鍵原因

萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇本季持續受到傷病困擾，先發輪值兩大強投史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）相繼躺進傷兵名單，而道奇農場有位隨時準備重返大聯盟的火球大物，那就是27歲的萊恩（River Ryan）。

目前為百大新秀第77名的萊恩，曾在2024年賽季於大聯盟先發4場投40.1局，防禦率1.33，然而該年他接受Tommy John手術，也讓他2025年球季報銷。不過今年萊恩已經回到投手丘，本季在3A出賽6場拿下3勝0敗，防禦率2.89，投28局飆33K；此外，萊恩本季球速頻頻飆破100英哩，近2場先發也都投滿6局。

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然而儘管萊恩已經展現出重返大聯盟的狀態，但道奇在這波先發輪值傷病潮下，仍未將他拉上大聯盟，而是交易來被藍鳥指定讓渡（DFA）的洛爾（Eric Lauer）。對此《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）與凱蒂．沃（Katie Woo）分析，道奇更重視萊恩體能與耐久度的建立，因為他有明顯傷病史，整個職業生涯只有2023年投超過100局。

兩人分析，道奇清楚知道萊恩過去3年投球數非常有限，因此認為他還需要更多時間打好身體基礎，而這並非幾場3A先發就能達成。道奇仍對萊恩評價極高，甚至高到不願意為了大聯盟短期戰力需求，冒著影響他未來上限的風險將他拉上大聯盟，這也是交易來洛爾的主因。同時兩人預測，只要沒有傷病，萊恩今年一定會上大聯盟，但比較有望在季中後段或是季後賽，將他當作先發輪值候補，或是牛棚投手來使用。

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