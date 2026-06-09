羽球》亞洲大學羽球錦標賽6/10登場 台灣新生代與日韓高手拚高下

2026年亞洲大學羽球錦標賽盛大開打（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕2026年亞洲大學羽球錦標賽即將於6月10日至14日台北體育館7樓盛大開打，本屆賽事規格與參賽人數雙雙創下歷史新高。經大會最終報名統計，本屆成功吸引橫跨東亞至西亞共11個國家與地區、130位大專羽壇職隊員齊聚台北，出戰男單、混合團體賽事的林冠廷也誓言將冠軍留在台灣。

相較於2019年首屆賽事的102人，賽事規模大幅躍進，更首度擴大新增混合團體賽事，台灣隊也派出11位由新生代名將，包括來自國立體大的蔡富丞／賴柏佑，他們才在超級300系列美國公開賽勇奪男雙金牌，另有2022年世青賽男單金牌、台北市大郭冠麟等選手，誓言全力出擊，為地主留下最高榮譽。

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除了台灣隊的超強陣容，外隊實力同樣不容小覷。本屆賽事包含香港、日本、南韓、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、尼泊爾、新加坡、斯里蘭卡、菲律賓、泰國等，皆派出實力選手參賽，教練楊智傑提到，各國也是派出最好選手應戰，有在練球時有看到南韓，實力不容小覷。

24歲的林冠廷將出戰男單、混雙賽事，他曾在2022年奪得印尼國際挑戰賽生涯首冠，目前學業、事業並列，跟運動品牌配合教學服務，也有拍教學影片放在網路，而他也十分期待這次的比賽，「強度都蠻高，要好好專注在接下來的比賽。」

2026年亞洲大學羽球錦標賽首場團體賽將於6月10日上午9點於臺北體育館7樓正式點燃戰火，賽事皆開放一般民眾免費入場觀賽，6月11日及6月14日的團體及個人決賽電視轉播收看緯來體育台、MOD收視鎖定愛爾達體育4台、網路直播在YouTube頻道SSUtv。

2026年亞洲大學羽球錦標賽盛大開打（記者吳孟儒攝）

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