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中職》黃保羅本週升一軍因雨暫緩 鈴木駿輔最新狀況曝光

2026/06/09 17:03

黃保羅。（資料照，記者王藝菘攝）黃保羅。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕因應日籍投手鈴木駿輔手指破皮，富邦悍將原本計畫在本週讓黃保羅升上一軍遞補輪值，由於今天在新莊對味全龍因雨延賽，本週只需動用4位先發投手，黃保羅上半季升一軍的時間也往往順延。

黃保羅開季從二軍出賽，6月3日對統一獅二軍投7局失1分，交出本季在二軍第1場優質先發，用96球、投7局都他本季在二軍最多，上週總教練後藤光尊受訪時曾經表示，有注意到黃保羅這場的表現，上半季有機會讓黃保羅上一軍。

投手教練許銘傑指出，富邦這週原本有5場比賽，先發投手都已經安排好，黃保羅將遞補鈴木駿輔的位置，因為今天下雨延賽，只會用到4名先發投手，黃保羅繼續在二軍調整，只要一軍輪值出現空缺，隨時會拉他上來。

鈴木駿輔6月6日賽前因為手指破皮，臨時被取消先發由江國豪接替，許銘傑表示，鈴木的手指破皮仍未復原，就看這週能否痊癒，預計週日（14日）安排牛棚練投觀察狀況，如果恢復情形良好，計畫是下週回到輪值。

另1位日籍投手阿部雄大表定今天先發，因為下雨延賽順延至後天（11日）再登板，許銘傑認為，阿部最近頻繁出賽，在日本沒有這樣的經驗，多休息兩天喘息一下也是好事。

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