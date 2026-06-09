桃園表揚三級棒球績優隊伍 授旗青少棒與青棒聯隊進軍世界賽

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」。（桃園市政府提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市三級棒球今年上半年在學生棒球聯賽及各項全國選拔賽表現亮眼，並於4、5月接連取得兩項國際賽代表權。副市長蘇俊賓今（9）日中午前往中壢香江匯餐廳出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」，為即將出征世界級賽事的青少棒與青棒聯隊授旗，期勉大家在國際賽場全力以赴、爭取佳績。會中也依相關獎勵及培訓補助要點核發獎勵金與培訓金共75萬餘元，以肯定選手及教練團隊的努力與付出。

其中，新明國中勇奪「萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽」冠軍，取得2026年世界少棒聯盟（LLB）亞太區青少棒錦標賽代表權；由平鎮高中領軍，結合北科附工及大溪高中優秀選手組成的青棒聯隊，則在115年王貞治盃全國青棒錦標賽奪冠，取得2026年美國小馬聯盟（PONY）世界青棒錦標賽代表權。

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除取得國際賽資格外，桃園各級棒球隊在全國賽事亦屢創佳績，包括龜山國小、中平國小及仁善國小於國小硬式聯賽分獲全國第3、7、8名，締造全國八強桃園占三席的優異成績；中平國小聯隊也在TOTO盃及華南金控盃全國賽勇奪亞軍。此外，新屋國小、長庚國小於女子軟式組分獲全國第5、6名，南崁高中獲高中女子硬式組全國第5名，大園國際高中則於高中軟式棒球聯賽勇奪全國亞軍，展現桃園棒球多元且均衡的發展成果。

蘇俊賓表示，桃園長期以來是台灣的棒球強權，市府近年更致力推動扎根基層的棒球發展計畫，從少棒、青少棒到青棒，不僅涵蓋硬軟式比賽，更全力支持校園社團棒球，近期桃園多支隊伍在全國大賽中名列前茅，前八強經常強佔2至3席。

蘇俊賓提到，市府近年推動「桃園棒球天使計畫」，邀請在桃園三級棒球體系成長並站上職棒舞臺的優秀球員與教練重返校園進行指導與交流，包含世界12強冠軍教練曾豪駒、台鋼雄鷹投手黃子鵬及樂天桃猿外野手陳晨威都受邀透過「棒球天使」的榜樣力量，激勵小將勇敢追夢，並點名剛升格當爸爸的陳晨威要把這份喜氣與好運分享給即將出征的選手們，為國爭光。

包括市議員王珮毓、教育局長劉仲成、體育局長許彥輝、桃園市棒球總顧問張滄彬、樂天桃猿教練曾豪駒、陳晨威、黃子鵬及本市各三級棒球隊員等均一同出席。

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」。（桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」。（桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」。（桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」。（桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓（左）出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」。（桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓（左）出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」。（桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「桃園市三級棒球績優隊伍表揚授旗活動」。（桃園市政府提供）

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