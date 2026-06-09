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中職》張育成婉拒全壘打大賽 卻希望兄弟球迷分點票給富邦球員

2026/06/09 17:38

張育成。（資料照，記者王藝菘攝）張育成。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕張育成雖在全壘打大賽票選位於領先，考量手肘傷勢決定婉拒參加，並向投票給他的球迷說抱歉，充分感受「百萬象迷」威力的他也不忘向兄弟球迷幽默喊話：「拜託！分一點票吧，（票選先發）有1個、2個、3個位置是藍色的，我會很開心。」

張育成前次先發是6月3日，因為手肘不適休息2天後，6月7日以代打出賽，他指出，手肘的狀況已恢復到可以比賽的程度，上週末在大巨蛋3連戰都曾請纓上場，只是教練團比較保守，直到週日最後1場8局上才派他代打。

張育成在全壘打大賽得票近55萬票，領先第2名魔鷹約3萬票，他表示，有注意全壘打大賽的票數，知道自己都是領先，但是手肘的狀況沒有很好，即便在打擊練習也沒打過全壘打，「真的很不好意思，今年沒辦法參加了，謝謝球迷投票給我。」

雖然連續2年因傷辭退全壘打大賽，張育成卻已經想好今年的推薦人選，「勝偉學長啊！他好像有說過想要參加，畢竟他不知道什麼時候要退休，既然有這個機會，就先讓給資深學長。」

張育成在明星票選先發指定打擊落後陳俊秀將近5萬票，他笑說，「在旅外時期就知道百萬象迷的威力，現在黃色的票蠻多的，謝謝投票給我的球迷，也希望黃色的票可以投給我，有1個、2個、3個位置是藍色的話，我會很開心，拜託！分一點票吧，大家一起共襄盛舉。」

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