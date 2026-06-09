韓職》旅韓最慘一役！王彥程遭MVP金倒永夯3分砲 投3.2局失6分退場

王彥程。（資料照，取自韓華鷹IG）

〔體育中心／綜合報導〕韓華鷹台灣強投王彥程，今天先發面對起亞虎迎來本季第13場出賽，卻繳出旅韓最慘烈一役，投3.2局就失6分，退場時為敗投候選人。

王彥程開賽很快抓下2出局，但接著被曾拿下韓職MVP的22歲強打金倒永敲出三壘方向內野安打，接著與洋砲羅德里奎茲（Aderlin Rodríguez）纏鬥7球後，一顆147公里速球被擊出二壘安打，失掉1分。

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2局上王彥程開局就投出保送，接著自己又發生傳球失誤，面臨一三壘有人危機，但亂流還沒結束，王彥程原本製造二壘滾地球有望雙殺，但自家二壘手在慌亂之中拋球也發生失誤，讓王彥程又丟分。隨後王彥程投出三振，並被敲出內野滾地球再下一城，王彥程單局失掉2分都是非自責分。

3局上王彥程控球仍持續迷航，單局投出2次保送，所幸力保不失。然而4局上續投付出代價，在2出局一二壘有人情況下，一顆146公里速球被金倒永逮中，夯出左中外野方向3分砲，王彥程也退場休息。

此役王彥程先發3.2局用89球，被敲出5支安打包含1轟，投出3次三振，但也出現4次保送，失掉6分當中有4分責失分，防禦率漲至3.49。王彥程退場時韓華1：6落後，為敗投候選人。

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